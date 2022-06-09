內地5月乘用車零售按月增30% 促消費政策料利6月銷量

中國乘聯會公布，5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，按年下降16.9%，較4月的下降35%明顯改善；按月亦增長29.7%，增速為近6年同期歷史最高。

分析指出，5月新冠疫情在全國各地散發局面逐步降低，各地的經銷商4S店客戶進店和成交都有明顯的改善，穩產保供舉措逐步顯現效果。在促消費政策下，有望助推6月銷量。

零件短缺問題改善 生產也恢復

此外，5月乘用車生產167.1萬輛，按年增長6.5%，按月增長69.5%，產業鏈保供措施見效。受疫情影響的進口零部件短缺問題改善，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商逐步恢復基本供貨，促進全國5月的生產迅速恢復；而上海是全國汽車行業的樞紐核心，其地位仍需進一步強化，近期保供復產效果良好。

新能源汽車方面，5月新能源乘用車批發銷量達到42.1萬輛，按年增長逾1.1倍，按月增長49.8%，改善超過預期。

內地促汽車消費 4部門：開展新一輪新能源汽車下鄉活動

展望6月，乘聯會認為，目前國內疫情高點已過，前期充分休假，目前復工復產循序漸進，6月乘用車生產能力很強，預計產銷按年實現10%以上增長，可實現上半年火爆收官的局面。

供給預計將大幅好轉，上海月初真正解封，結合國內對於物流運輸堵點的專項紓危解困措施，全國汽車生產能力有望得到充分釋放。

消費方面，減免購置稅政策從6月1日開始實施，加上國家和各地促消費政策集中在6月開始發力，促消費政策啟動期的效果較強，預計3至5月的延遲消費需求應有一定釋放，有利6月零售增量。其中，上月國常會提出 ， 階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣；多個部門亦決定聯合 組織開展新一輪新能源汽車下鄉活動。

責任編輯：林佩怡

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