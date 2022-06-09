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汪洋：大陸既有和平統一的戰略定力 也有維護國家主權的堅強意志

國情動向 21:29 2022/06/09

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全國政協主席汪洋今日（9日）表示，北京既有和平統一的戰略定力，也有維護國家主權和領土完整的堅強意志，並表示願意在堅持「九二共識」的基礎上同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，也希望台灣同胞旗幟鮮明反對台獨和外部勢力干涉。

據新華社，汪洋在京會見出席第二屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」的台灣嘉賓代表。

汪洋首先代表中共中央和國家主席習近平，對交流研討活動成功舉辦表示祝賀，對前來參加活動的台灣嘉賓表示歡迎。他指出，中國夢是兩岸同胞共同的夢。台灣20多個黨派、團體的負責人和代表性人士，與大陸有關部門人士、專家學者一道，圍繞「歷史新方位與中華民族偉大復興」的主題展開交流研討，共謀民族復興，共商統一大計，具有重要意義。

汪洋強調，中華文明在5000多年歷史長河中綿延不斷，發展長期居於世界領先水平，實現中華民族偉大復興有深厚的歷史底蘊。今天，我們有中國共產黨的堅強領導、有習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引、有中國特色社會主義制度的有力保障、有改革開放40多年積累的物質基礎，實現民族復興進入不可逆轉的歷史進程，展現出前所未有的光明前景。儘管前進道路上不可避免會遇到各種困難、風險和挑戰，但中華民族邁向復興的鏗鏘步伐沒有任何勢力能夠阻擋。

祖國統一是歷史大勢

汪洋強調，祖國統一是歷史大勢，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。我們願在堅持「九二共識」的基礎上，同台灣各黨派團體人士，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，願意為台胞來大陸就業、創業、興業創造良好條件。也希望廣大台灣同胞始終站在歷史正確的一邊，深明大義、仗義執言、奉義而行，旗幟鮮明反對「台獨」和外部勢力干涉，共同致力於推進祖國統一、實現民族復興的歷史偉業。

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等台灣嘉賓先後發言。他們表示，民族復興、兩岸統一是不可逆的大勢，是我們共同的志業和追求。當前形勢下，要倍加珍惜「九二共識」，共同維護兩岸關係和平發展的根基，推動兩岸融合發展，實現互利雙贏、心靈契合。要加強中華歷史文化教育，播撒愛國種子，讓統一事業薪火相傳、生生不息。期待兩岸中國人團結起來，完成中華民族偉大復興。

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責任編輯：袁瑋婧

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