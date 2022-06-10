內地5月CPI按年升2.1%按月轉降 PPI按年升6.4%漲幅回落

內地疫情趨緩，消費市場供應總體充足。國家統計局公布5月通脹數據，居民消費價格指數（CPI）按年升 2.1%，預期 2.2%，前值 2.1%。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升 6.4%，預期 6.4%，前值 8%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，5月份，內地疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月轉降，按年漲幅保持穩定。

5月CPI按年升2.1% 按月降0.2%

按月看，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。其中，食品價格由上月上漲0.9%轉為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降15.0%；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬肉價格上漲5.2%；受國際糧價高位運行影響，國內面粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8%、0.8%和0.7%。

非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。非食品中，國際油價波動影響國內汽油和柴油價格均上漲0.6%；疫情期間線下服務消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6%和0.7%，網絡文娛服務價格上漲2.4%。

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按年看，CPI上漲2.1%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.42個百分點。食品中，鮮果、薯類和糧食價格分別上漲19.0%、16.1%和3.2%，漲幅比上月均有擴大；鮮菜和雞蛋價格分別上漲11.6%和11.4%，漲幅比上月分別回落12.4和1.9個百分點；豬肉價格下降21.1%，降幅比上月收窄12.2個百分點。

非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.68個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6%、30.1%和26.9%；賓館住宿和飛機票價格分別下降7.4%和2.4%。

PPI按月和按年漲幅均回落

PPI方面，5月份，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月和按年漲幅均繼續回落。按月看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.5個百分點。按年看，PPI上漲6.4%，漲幅比上月回落1.6個百分點。

責任編輯：尹航

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