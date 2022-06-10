美駐華大使：中美關係或處於1972年尼克遜訪華以來最低谷

中美關係緊繃之際，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）周四（9日）表示，當前中美關係可能是1972年時任美國總統尼克遜訪華以來最低谷。

1972年2月，尼克遜應時任中國國務院總理周恩來邀請訪華，並到中南海與毛澤東會面。這次歷史性訪問為中美建交創下條件。而今年是尼克遜訪華50周年。

「似乎無休止競爭」 多方面問題有分歧

彭博報道，伯恩斯在北京用視像向猶他谷大學的中國挑戰峰會發表演講，指當前中美或那時以來的最低谷，「我們之間似乎有無休止的競爭」。

他談到，美國和中國在經濟、科技、安全和人權等問題上有巨大分歧，並且北京在軍事上向美國及日韓澳等盟國發力。

他說，美國人認為中國沒有遵守經濟和貿易規則，而中美在人工智能（AI）和生物技術等未來關鍵行業上有激烈競爭。他指出，商業競爭是公平的，「但中國人正尋求將其中許多技術軍事化，這對我們構成了真正的挑戰」。

報道稱，伯恩斯並批評北京「扼殺」香港殘餘的自由；在新疆問題上，重申美國的種族滅絕指控。中國一直反對外界對其香港和新疆政策的批評，停止干涉中國內政。

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值得一提的是，香格里拉對話會將今起至周日（10至12日）在新加坡舉行，中美防長均將出席這場亞洲重量級安全會議，外電預計兩國將在台灣、印太等問題上交鋒。據稱美國一個關鍵目標是防競爭失控。外界關注這次會晤能否讓兩國競爭出現某種程度的降級。

中國國務委員兼外長王毅上月底表示，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。他提到中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。又警告如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。

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責任編輯：林佩怡

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