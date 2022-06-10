  • 26°C
香港時間 : 2022610日 (五) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四川阿壩州凌晨多次地震 最強達6級至少1傷（有片）

社會熱點 11:41 2022/06/10

分享：

分享：

四川阿壩州今日（10日）凌晨接連發生多次地震，截止早上8時已有11次達黎克特制3級以上的地震，最強一次於凌晨1時28分發生，強度達6級。阿壩州啟動地震二級應急響應，暫時馬爾康市日部鄉巴拉電站有1人受輕傷。

據中國地震台網，阿壩州首府馬爾康市今日凌晨零時3分，發生5.8級地震，震源深度10公里；其後在凌晨1時28分再發生一次6級地震，震源深度13公里。成都、德陽、內江、都江堰、重慶等多個地方都有震感。

震央5公里範圍內平均海拔約3,691米，震央附近人員密度不大，地震發生後當地群眾走到戶外避險。網傳圖片顯示，有學校學生披著被子下樓，在操場上睡覺休息。目前，當地已連夜搭建救災帳篷，災情正在進一步核實中。截至上午8時30分，馬爾康市震央附近5個鄉（鎮）已設立40個安置點，啟用13個應急避難場所，提供救災帳篷、棉被、照明燈等物資，緊急轉移安置25,790人。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部亦立即啟動國家地震四級應急響應。應急管理廳派出工作組趕赴震央指導救災，調派省消防救援總隊、省森林消防總隊、武警總隊、省軍區、省應急救援信息中心等5支應急救援隊伍共1,314人、180輛套車輛（裝備）開赴災區；在馬爾康市周邊小金、理縣、紅原等7個縣已集結4,600多名救援人員待命。

專家：近日發生更大餘震可能性不大

四川省地震局官方微博引述專家綜合分析稱，此次馬爾康5.8級、6.0級地震屬震群型地震，發生在巴顏喀拉塊體內部。初步震源機制解顯示，兩次地震均為走滑型破裂，距離最近的斷層為松崗斷裂，距離約4千米；根據第五代地震區劃圖，震區抗震設防烈度為Ⅶ度（7度）；原震區近幾日發生更大地震的可能性不大，後續會有餘震發生。地震部門正在進一步密切跟蹤研判。

四川雅安地震釀4死25傷 地震局：係2013年地震餘震（第三版）

四川宜賓市興文縣發生5.1級地震　重慶、成都有震感

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

四川宜賓市興文縣發生5.1級地震　重慶、成都有震感
2022/04/06
四川宜賓市興文縣發生5.1級地震　重慶、成都有震感
台灣南部海域發生5.6級地震 最大震度為屏東4級
2022/04/08
台灣南部海域發生5.6級地震 最大震度為屏東4級
台灣東部海域6.1級地震 福建亦有震感
2022/05/09
台灣東部海域6.1級地震 福建亦有震感
四川雅安地震釀4死25傷 地震局：係2013年地震餘震（第三版）
2022/06/02
四川雅安地震釀4死25傷 地震局：係2013年地震餘震（第三版）

你可能感興趣

四川宜賓市興文縣發生5.1級地震　重慶、成都有震感
13:52 2022/04/06
四川宜賓市興文縣發生5.1級地震　重慶、成都有震感
台灣南部海域發生5.6級地震 最大震度為屏東4級
11:30 2022/04/08
台灣南部海域發生5.6級地震 最大震度為屏東4級
台灣東部海域6.1級地震 福建亦有震感
15:09 2022/05/09
台灣東部海域6.1級地震 福建亦有震感
災難 學校 地震 四川省 中國

下一篇文章

內地增73宗本土感染 上海多區周末全員檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
【內地疫情】響應「九不准」 一文看懂多地放寬核酸檢測
【內地疫情】響應「九不准」 一文看懂多地放寬核酸檢測
台灣歌手蕭敬騰宣佈常住成都 稱發展空間大（有片）
台灣歌手蕭敬騰宣佈常住成都 稱發展空間大（有片）
內地高考數學「難出天際」 考生：做了三年沒做過這麼難的題
內地高考數學「難出天際」 考生：做了三年沒做過這麼難的題
谷愛凌當美國申奧大使網民不滿 內媒則強調這一點
谷愛凌當美國申奧大使網民不滿 內媒則強調這一點
解放軍殲-7戰機失事墜湖北襄陽民居 1死2傷（有片）
解放軍殲-7戰機失事墜湖北襄陽民居 1死2傷（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款