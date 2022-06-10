四川阿壩州凌晨多次地震 最強達6級至少1傷（有片）

四川阿壩州今日（10日）凌晨接連發生多次地震，截止早上8時已有11次達黎克特制3級以上的地震，最強一次於凌晨1時28分發生，強度達6級。阿壩州啟動地震二級應急響應，暫時馬爾康市日部鄉巴拉電站有1人受輕傷。

據中國地震台網，阿壩州首府馬爾康市今日凌晨零時3分，發生5.8級地震，震源深度10公里；其後在凌晨1時28分再發生一次6級地震，震源深度13公里。成都、德陽、內江、都江堰、重慶等多個地方都有震感。

震央5公里範圍內平均海拔約3,691米，震央附近人員密度不大，地震發生後當地群眾走到戶外避險。網傳圖片顯示，有學校學生披著被子下樓，在操場上睡覺休息。目前，當地已連夜搭建救災帳篷，災情正在進一步核實中。截至上午8時30分，馬爾康市震央附近5個鄉（鎮）已設立40個安置點，啟用13個應急避難場所，提供救災帳篷、棉被、照明燈等物資，緊急轉移安置25,790人。

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國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部亦立即啟動國家地震四級應急響應。應急管理廳派出工作組趕赴震央指導救災，調派省消防救援總隊、省森林消防總隊、武警總隊、省軍區、省應急救援信息中心等5支應急救援隊伍共1,314人、180輛套車輛（裝備）開赴災區；在馬爾康市周邊小金、理縣、紅原等7個縣已集結4,600多名救援人員待命。

專家：近日發生更大餘震可能性不大

四川省地震局官方微博引述專家綜合分析稱，此次馬爾康5.8級、6.0級地震屬震群型地震，發生在巴顏喀拉塊體內部。初步震源機制解顯示，兩次地震均為走滑型破裂，距離最近的斷層為松崗斷裂，距離約4千米；根據第五代地震區劃圖，震區抗震設防烈度為Ⅶ度（7度）；原震區近幾日發生更大地震的可能性不大，後續會有餘震發生。地震部門正在進一步密切跟蹤研判。

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責任編輯：易燕丹

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