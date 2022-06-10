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租屋平台「自如」北京總部大裁員兩成 房源銳減

經濟脈搏 11:49 2022/06/10

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內地大型租屋平台「自如」裁減北京總部20%員工，涉網絡營銷、運營管理等多個部門，旗下房源縮減逾一成，員工業績獎金減半。自如否認，稱正常調整。

北京科技媒體36氪引述多名自如員工指，公司自6月份開始大規模裁員，賠償標準N+1（每工作1年支付1个月工資），只給兩至三日的交接的時間。本次雖還未波及到一線業務部門，但有前線員工說績效工資被大打折扣，屬於變相減薪，相同的收房數量從之前的1,0000元（人民幣，下同）降到5000元。

有內部員工透露，自如早年在資本助推下迅速擴張，為了衝規模，有大批房源是在樓市旺季中收來的，價格要比同行給的高，導致部分房源仍收不回成本。另外，自如受非一線城市業務拖累，整體出租率也不及其他主流平台。與去年公開的100萬間房源對比，自如目前房源數量已降至85萬間，減少15萬間。

針對大裁員傳聞，自如的人力部門否認，稱屬於正常調整，對個別部門進行了正常組織優化調整，但會持續加大服務客戶、業主，以及管家團隊的招聘。

自如成立於2011年，原本是鏈家旗下事業部。隨著業務不斷發展壯大，於2016年正式獨立，截至去年10月，已在10個城市擁有百萬個房源。

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責任編輯：陳建錫

 

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