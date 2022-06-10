4成業務被越南「搶走」?內地服裝外貿老闆：現在明知虧損也接單

受新冠肺炎疫情、貿易環境變化等影響，內地部分外貿訂單外流至東南亞市場。據內地傳媒報道，有服裝外貿企業4成業務被越南「搶走」，現在明知道會虧損也願意接單，冀留住客人。

商務部日前表示，回流訂單流出的影響整體可控，將全力幫助外貿企業保訂單、拓市場、穩產業。

內地「第一財經」報道，位於沿海民營經濟非常發達的城市，當地一間主營男女內衣、嬰兒服飾的服裝生產龍頭企業，近期面臨訂單外流情況。

該企業的常老闆表示，外國客戶取消了10月份的聖誕節大單，貨值超過1億元，「因為他們在越南找到了我們的『備胎』」。這筆訂單佔常老闆公司業務總量的40%，是他在2017年從印度廠商好不容易搶來的。

料跌勢還未見底

常老闆在服裝外貿行業打滾了23年，目前在廠員工2千多名，還有用工人數將近1千人的下游配套企業。自他創業以來，經歷了97年亞洲金融風暴、08年全球金融危機、2020年開始的全球新冠疫情。對於前面兩次危機，不但沒受影響，業務量反而很大提升。2020年，因中國較早控制住了疫情，一些原本在東南亞國家生產的訂單流向中國，所以日子還可以。但今年他有點悲觀，與同行交流中，大家普遍認為這一跌勢還未見底。

據常老闆稱，其海外客戶主要是美國、加拿大、澳洲的大型超市，「所以總盤子就那麼大，不是你的，就是我的」。

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商務部4方面措施穩外貿 稱訂單外流規模可控

他說，現在和國際客戶已經不談「利潤」了，只能談預期「虧損」多少，即使明知道會虧損1.5%至2%，也願意接單。他解釋，所承接的海外大客訂單，一般是基本款，加工難度、對工人要求都不太高，因此如果不是蝕太多，考慮到搞定一個大客戶不易、招到熟練工人也不容易，也只能「硬著頭皮」接。如果生產線停了，客戶、工人都會跑掉，要找就更困難。

當局出招穩外貿保信心

報道指出，以上個案只是行業縮影。而除了訂單外流，外貿企業也面臨供應鏈受阻、各類成本持續攀升等困難。

日前國務院辦公廳印發《關於推動外貿保穩提質的意見》，就通物流、拓市場、降成本等方面提出13條措施。商務部會同國家發展改革委、財政部、人民銀行、海關總署等27個部門，從4方面研究出台相關政策，聚焦保主體、保訂單、保市場、保信心、保履約。常老闆稱，隨著一系列穩外貿政策發布，當地政府多次調研，聽取企業家的意見，都是向好信號。

另據人民日報海外版， 浙江炊大王炊具有限公司總經理王鵬表示，目前國內的訂單量比較穩定，但出口量少了。「之前出口大約佔整體業務的50%，現在降到了20%左右。」但他比較樂觀，注意到近期一系列穩外貿政策措施，「我們的產品有競爭力。只要外貿堵點打通了，出口一定會很快恢復，我有信心」。

責任編輯：林佩怡

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