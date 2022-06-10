內地5月CPI按年漲幅持穩 為政策加碼留空間 未來料降息

內地5月居民消費價格指數（CPI）按年升2.1%，與前值持平。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升6.4%，符合預期，為14個月最低水平，前值8%。分析指，隨著穩增長政策落地，相對平穩的物價走勢不太可能成為政策進一步放鬆的制約，亦為後續政策加碼提供了空間，預計未來幾個月將有更多刺激措施被推出，包括降息。

疫下消費偏弱 5月CPI總體偏低

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，5月份，內地疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月轉降，按年漲幅保持穩定。各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月和按年漲幅均繼續回落。

中國銀行研究員范若瀅指出，考慮到豬肉價格將繼續回升，國際糧食、能源價格仍處高位，CPI面臨進一步上漲壓力，預計6月按年漲幅將擴大，約為2.6%左右。在俄烏衝突持續的大背景下，大宗商品價格大概率仍將高位運行，6月份PPI按月將上漲或持平，但在翹尾因素减弱影響下，按年漲幅可能繼續回落，預計為5.7%左右。

民生銀行應習文認為，未來中國的通脹形勢仍將表現出結構性通脹壓力與外部輸入壓力並存，但社會總需求依然偏弱的局面。隨著汛期到來，鮮菜價格回升後疊加豬肉的週期性上漲，食品或將存在一定漲價壓力。從外部輸入壓力來看，國際能源價格依舊保持高位，俄烏危機導致全球糧食危機也將對中國糧食安全形成一定威脅，能源與糧食作為通脹的最上游，其對整體通脹的傳導作用不容忽視。

預計政府將推出更多刺激措施 包括降息

但另一方面，當前社會整體需求依然不足，5月核心通脹按年上漲0.9%，依然是近一年來的低位，按月增速持平，也弱於4月的按月上漲。社會需求總體偏弱的主要原因是在疫情影響下，就業壓力、居民收入預期下降與家庭資產負債表受損，這仍需要等待實體經濟在疫情後的經濟重啟。

內地5月CPI按年升2.1%持穩 PPI漲幅回落至6.4%符預期

中國首席經濟學家論壇理事王軍表示，5月物價走勢繼續保持溫和，按月下降0.2%，顯示物價持續上漲動能偏弱，終端需求不振拖累物價走高。展望後市，受疫情反覆、豬週期可能弱於預期、生豬價格溫和上行及市場需求不旺等因素共同制約，消費物價大幅反彈的可持續性不強，但基於基數效應，預計下半年CPI仍有望小幅走高，但整體來看，物價走勢對於政策的制約可以暫時忽略。

方正中期期貨金融衍生品研究院彭博認為，5月CPI總體偏低與疫情導致的消費偏弱有較大關係。總體來看，中國CPI水平全年料保持低位。這也為中國貨幣政策進一步寬鬆提供了較好基礎。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威也表示，鑒於國內需求疲軟，PPI對CPI的傳導效果不明顯。由於PPI按年增速已經處於下降趨勢，通脹不太可能成為政策進一步放鬆的制約，預計中國政府將在未來幾個月推出更多刺激措施，包括降息。

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責任編輯：尹航

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