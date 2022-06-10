  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛稱仍難確認新冠病毒起源 因中國數據缺失

經濟脈搏 13:18 2022/06/10

分享：

分享：

世界衛生組織（WHO）指，新冠病毒的起源尚無定論，主要是缺失了來自中國的數據，不能確認病毒是如何從動物傳播給人類，這是對溯源工作的又一打擊。

WHO專家組周四（9日）發表最新報告指，從現有數據，新冠病毒可能來自動物，例如蝙蝠，這與聯合國機構去年訪問中國後對該主題的先前工作得出的結論相似。但數據上的缺失，尤其是率先發現病例的中國，令專家無法準確了解病毒最初如何傳播給人類，這令人更加懷疑是否有可能追溯到病毒的起源。

報告提到，總幹事譚德塞今年2月曾兩次去信中國政府，要求取得更多資訊，盡管報告作者也表明，中國已應要求提供了一些數據。對於實驗室洩漏的猜測，報告指，尚未取得任何在這方面的新數據，但評估其可能性仍然重要。報告還包括一個腳註，概述了來自中國、俄羅斯的成員如何反對在這方面進一步研究。

路透社指，上述問題為WHO的改革及其衛生應急程序的努力注入緊迫感，該機構近年對病毒大流行的處理方式受到批評，並正努力重申自己的立場。北京曾多次強調，新冠病毒不可能來自實驗室洩漏，中國並非最早爆發疫情的地方，呼籲國際社會反對將病毒溯源作為污名化、政治操弄的工具。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 疫情 世界衞生組織 中國 新冠肺炎疫情

上一篇文章

馬斯克說要裁員後 Tesla取消了6月在中國的3場招聘

下一篇文章

內地5月CPI按年漲幅持穩 為政策加碼留空間 未來料降息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地5月CPI按年升2.1%持穩 PPI漲幅回落至6.4%符預期
內地5月CPI按年升2.1%持穩 PPI漲幅回落至6.4%符預期
4成業務被越南「搶走」?內地服裝外貿老闆：現在明知虧損也接單
4成業務被越南「搶走」?內地服裝外貿老闆：現在明知虧損也接單
美考慮戰略性重設對華關稅 耶倫預告數周內有公布 但提一警告
美考慮戰略性重設對華關稅 耶倫預告數周內有公布 但提一警告
中國5月進出口遠超預期 分析：下半年挑戰仍不小
中國5月進出口遠超預期 分析：下半年挑戰仍不小
復工復產推進 內地5月美元計出口按年增16.9%遠勝預期
復工復產推進 內地5月美元計出口按年增16.9%遠勝預期
珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成
珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款