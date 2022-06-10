世衛稱仍難確認新冠病毒起源 因中國數據缺失

世界衛生組織（WHO）指，新冠病毒的起源尚無定論，主要是缺失了來自中國的數據，不能確認病毒是如何從動物傳播給人類，這是對溯源工作的又一打擊。

WHO專家組周四（9日）發表最新報告指，從現有數據，新冠病毒可能來自動物，例如蝙蝠，這與聯合國機構去年訪問中國後對該主題的先前工作得出的結論相似。但數據上的缺失，尤其是率先發現病例的中國，令專家無法準確了解病毒最初如何傳播給人類，這令人更加懷疑是否有可能追溯到病毒的起源。

報告提到，總幹事譚德塞今年2月曾兩次去信中國政府，要求取得更多資訊，盡管報告作者也表明，中國已應要求提供了一些數據。對於實驗室洩漏的猜測，報告指，尚未取得任何在這方面的新數據，但評估其可能性仍然重要。報告還包括一個腳註，概述了來自中國、俄羅斯的成員如何反對在這方面進一步研究。

路透社指，上述問題為WHO的改革及其衛生應急程序的努力注入緊迫感，該機構近年對病毒大流行的處理方式受到批評，並正努力重申自己的立場。北京曾多次強調，新冠病毒不可能來自實驗室洩漏，中國並非最早爆發疫情的地方，呼籲國際社會反對將病毒溯源作為污名化、政治操弄的工具。

責任編輯：陳建錫