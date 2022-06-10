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華為也要跨界加入咖啡市場？任正非曾這樣談咖啡

社會熱點 13:23 2022/06/10

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內地近期掀起企業巨頭跨界賣咖啡的熱潮，近日傳出華為也要加入這場競賽。

據內地傳媒報道，企查查官網顯示，華為技術有限公司新一批商標申請名單中，有兩個與「咖啡」相關的商標申請。一個是「一標咖啡吸收宇宙能量」商標，國際分類為餐飲住宿，服務內容有咖啡館、餐廳、飯店、流動飲食供應等，目前等待實質審查；另一商標註冊名稱為「一杯咖啡吸收宇宙能量」，分類為30類方便食品，仍等待受理。

以「一杯咖啡吸收宇宙能量」談交流

值得一提的是，華為創辦人任正非不止一次在公開談到關於咖啡的話題，而「一杯咖啡吸收宇宙能量」更是他的名言。

華為創辦人任正非。（資料圖片）

在2017年，任正非曾說，一杯咖啡吸收宇宙能量，並不咖啡因有什麼神奇作用。而是利用西方的一些習慣，表述開放、溝通與交流。

他指出，在客戶關係，投標前的預案討論、交付後的複盤、飯廳的交頭接耳等，他都認為在交流，吸收外界能量，在優化自己。形式不重要，重要的是精神的神交。咖啡廳也只是交流場所，無論何時、何地都是交流機會與場所，不要狹隘的理解形式。

去年8月，任正非亦曾表示，華為將在上海青浦基地規劃100多個咖啡廳，適合現代青年，吸引一切才俊，打造適合外國科學家工作、生活的氛圍，一杯咖啡吸收宇宙能量，讓外腦們在這裡碰撞、對沖。

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潛在市場規模達萬億 各界也搶佈局

與此同時，咖啡也是內地一個大商機。據證券時報網，天眼查數據顯示，目前內地咖啡相關企業有15.9萬家，去年新增註冊企業2.4萬家，註冊企業增速達到18.9%。

而艾媒諮詢的數據顯示，2021年中國咖啡市場規模約為3817億元（人民幣，下同），消費者突破3億人次。國內咖啡市場預計將保持27.2%的增長率上升，遠高於全球2%的平均增速，預計2025年中國市場規模將達1萬億元。

近期跨界入局的，包括中國郵政2月宣布全國第一家郵局咖啡店將落地廈門。巨頭跨界咖啡賽道的名單還包括同仁堂、中石油、中石化等。李寧體育早前也註冊了「寧咖啡NING COFFEE」商標。

分析指出，對於這些跨界巨頭來說，自己本身就有強勢IP、店舖網絡和鮮明的辨識度，咖啡元素是錦上添花，還可以不斷尋找新利潤增長點。

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責任編輯：林佩怡

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