00後女生1周玩3次密室逃脫致肺部感染 醫生提醒注意這種環境

真人密室逃脫遊戲近年深受年輕人青睞，玩家進入密閉空間通過解謎逃脫，緊張又刺激。福建福州一名00後女生小悠（化名）是密室逃脫愛好者，惟近兩個月每周去2到3次密室後，出現突發胸悶、乾咳等症狀，被醫院診斷為肺隱球菌病，而病菌的來源很可能就是她經常出入的「密室逃脫」空間。

▲ 真人密室逃脫遊戲j緊張又刺激，近年來深受年輕人青睞。

據內媒報導，小悠從大學時期開始就喜歡和同學一起去玩。她在近2個月內，每周都會去2、3次密室，之後便開始出現左下側胸悶痛的狀況，深呼吸及咳嗽時痛得更厲害，且伴隨不停乾咳的症狀。

小悠這個情況持續了一個月，到醫院就診後，接診的呼吸與危重症醫學科二科林辛鋒副主任醫師表示，患者人比較胖，不愛吃主食，愛吃零食甜食，作息不規律，習慣性熬夜，且經常玩密室逃脫，「生活作息習慣都不好，整個身體狀況不佳。」

「密室逃脫」安全隱患多 官媒：嚴查嚴管

林辛鋒懷疑小悠可能是感染「肺隱球菌」，安排小悠進行檢查後，發現她的血液裡隱球菌定性及定量指標均為陽性，肺部CT影像結果也查看到，她的左下肺外帶有斑片實變影伴有空洞，這都是感染肺隱球菌後的典型徵象。醫生對小悠進行規範的抗隱球菌治療，她1個月後復查肺部ct，實變影縮小，目前已出院復工。

免疫力差容易感染隱球菌

醫生指出，隱球菌是一種機會致病真菌。它可在土壤、鳥糞、水果、蔬菜、尤其是鴿糞中大量存在，也可存在人體的體表皮膚、黏膜及糞便中，一些密閉陰暗潮濕不通風的空間，也可能存在大量的隱球菌。

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這種病菌經常趁虛而入，易偷襲有自身免疫統疾病、使用激素、免疫制劑等免疫力低下的人。感染後常見的症狀有發熱、漸進性頭痛、噁心、嘔吐等。由於小悠比較胖、作息不規律、營養不均衡，身體免疫力較正常人低，也比正常人更容易感染隱球菌。

醫生提醒，不要太過頻繁地去玩密室逃脫，去玩時也最好選擇通風、衛生環境比較好的場所。如果身體抵抗力處於比較低的情況下，盡量避免前往此類場所。另建議要健康飲食、合理作息，保持合適的運動，提高免疫力。

責任編輯：易燕丹

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