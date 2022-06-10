近日，為了刺激旅遊消費市場，四川省統計局在《一季度四川商貿經濟運行情況分析》（《情況分析》）中建議，試行企事業單位周末2.5天彈性作息，引導幹部職工帶頭旅遊消費，消息一出，便引起了廣泛關注。

四川有天府之國的美譽，坊間更有「少不入川，老不出蜀」的說法，足可見四川的安逸閒適。該建議鼓勵企事業單位推行「2.5天彈性休息制」，冀提振地方經濟。

據中國新聞周刊報道，事實上，「2.5天彈性休息製」並非新鮮事，為提振文旅產業，近年來江西、甘肅、福建、浙江、廣東、江蘇等10多個省份都曾提及或提倡過相關建議。但幾年過去，終究是「光打雷不下雨」，而圍繞相關制度引起的爭論卻一直未曾停歇。

▲ 為刺激旅遊消費 四川建議休2.5天多半天假

旅遊業是四川的支柱產業，受疫情持續擾動影響，四川住宿和餐飲業等服務業經營消費活動明顯放緩，消費信心明顯不足。截至今年3月，四川關停並轉和破產註銷的限額商貿企業（單位）有1562戶。同時，勞動工資數據顯示住宿和餐飲業就業人員按年減少7.4%，企業的穩定發展和勞動者穩定就業等受到了較大影響。

內地促汽車消費 4部門：開展新一輪新能源汽車下鄉活動（更新版）

習近平：克服經濟困難 保持人心穩定 堅持「動態清零」不動搖

四川省文旅廳副廳長嚴颯爽曾公開表示，疫情對四川文化旅遊業造成的損失將超過1500億元（人民幣，下同），是受疫情影響最大、損失最嚴重的行業之一。因此在《情況分析》中建議試行企事業單位周末2.5天彈性作息，鼓勵幹部職工利用周末外出休閑度假，並推出「優惠套餐」「大禮包」等惠民措施，試圖拉動餐飲消費、文創商品和住宿消費等二次消費增長。

專家：目前不適合全面推廣2.5天休息制

東北大學公共政策研究院院長杜寶貴表示， 「2.5天彈性休息制」的初衷在於促進消費，從而形成以消費帶動供給的良性循環態勢。但實際上，從我國目前情況看，因居民收入還處於較低水平，再疊加疫情的擾動，導致民眾消費能力和消費意願受到抑制。

杜寶貴認為，當前，餐飲服務及商業零售業更需將疫情影響降低到最低限度，急需加班加點，而非增加休息日。就目前的國內外大環境，不太適合全面推廣「2.5天彈性休息制」。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁