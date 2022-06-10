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中俄原來現在才有首座跨國大橋 政熱經冷又一例證？

國情動向 16:11 2022/06/10

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中俄原來現在才有首座跨國大橋 政熱經冷又一例證？

中俄首座跨國大橋啟用，橫跨黑龍江，連接中國黑龍江省黑河市，以及俄羅斯阿穆爾州首府布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）。中俄河界漫長，而且兩國關係切密，可是至今才有首座跨國大橋，可謂兩國「政熱經冷」又一例證。但也有專家不同意中俄政熱經冷，認為兩國未來合作有很大潛力。

內地央廣網報道，黑龍江大橋周五（10日）正式通車，黑河公路口岸舉行了開通儀式，為中國東北地區和俄羅斯遠東地區之間，開辟出一條新的國際運輸通道。

黑龍江大橋橋長1284米，是中國北方高緯度寒冷地區的第一座鋼混疊合梁矮塔斜拉橋。連計大橋兩端伸延公路，幹道全長19.9公里，其中中俄分別佔6.5及13.4公里，項目總投資24.7億元人民幣。

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俄羅斯稱黑龍江為阿穆爾河（Amur River）；俄羅斯衛星通訊社稱，大橋俄方名為「阿穆爾河國際公路橋」，俄副總理兼俄總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫（Yury Trutnev）、中國國務院副總理胡春華等雙方官員出席開通儀式。

黑龍江大橋2016年底動工，其實也早於2019年已經合攏，但其後因為新冠疫情等因素，拖延至今才正式啟用。

布拉戈維申斯克（中文舊稱海蘭泡）與黑龍江黑河市隔江相望，是中俄沿河邊境之中運輸距離最短的口岸，不少走水貨的俄羅斯人都會過關到黑河入貨。

但過去由於沒有陸路連接，遊走兩地必須坐船，冬天河道結冰期間還須乘坐氣墊船，並要視乎天氣是否合適，並不方便。大橋通車後，口岸才算真正實現一年四季通關。央廣網稱，黑河口岸近10年進出口岸貨運量1912萬噸、進出境人員達588萬人次。

《莫斯科時報》提及，俄羅斯與中國首座跨國大橋通車，正值俄羅斯因烏克蘭衝突與西方交惡，把戰略重心轉到中國。

中俄邊界長逾4200公里，其中大部分都沿黑龍江及其支流烏蘇里江為界，而兩國至今才正式擁有首座跨境大橋，可見雙方過去經貿往來程度，確與政治關係之密切有一定距離，政熱經冷。

中國海關總署數據顯示，中俄2021年貿易額為1468億美元，排在中國與巴西、馬來西亞、越南、澳洲等貿易額之後。

不過，亦有專家不同意中俄政熱經冷。俄羅斯經濟策略研究院院長、國際先進系統研究院院長阿基耶夫認為，政熱經冷並不貼切。他坦言，俄羅斯經濟排名落後中國，中俄貿易額自然落後於中美、中歐，但雙方未來在人工智能、信息工程、金融、核能等多個領域都有較大合作潛力。

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責任編輯：連兆鋒

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