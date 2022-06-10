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中國5月金融數據遠超預期 分析：結構仍弱經濟復甦道阻且長（更新版）

經濟脈搏 17:54 2022/06/10

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據中國人民銀行周五（10日）公布，5月金融數據均遠超預期，當月社會融資規模增量為2.79萬億元，新增人民幣貸款1.89萬億元，均較上月暴增約2倍；廣義貨幣供應量（M2）按年增長11.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.6和2.8個百分點。分析指，中央刺激經濟措施推動信貸增長，但疲弱的信貸需求表明，經濟復甦道阻且長。

17:58更新數據分析

路透引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，5月貸款增長並不像看上去那麼穩固。在1.89萬億元新增貸款中，有7129億元的票據融資，為歷史最高；居民中長貸僅增加千億元，顯示樓市還未觸底；超萬億政府債券發行支撐了5月數據，但私人信貸需求仍然疲弱，這一趨勢可能在6月繼續。

他續指，雖然在人行近期的努力下，信貸增長已經穩定下來，但疲軟的信貸需求表明，中國經濟復甦的道路仍存阻力。

彭博分析指，在近期上海和北京放鬆疫情封控措施後，受5月底宣布的刺激措施推動，未來幾個月信貸復甦勢將表現更好。儘管如此，人行可能仍需採取進一步行動來刺激信貸反彈，預計人行將下調存款準備金率，並在6月或7月下調利率。

中國最新金融數據：

5月社會融資規模增量27900億元，比上年同期多8399億元；預期20300億，4月為9102億

5月新增人民幣貸款18900億，按年多增3920億元；預期12230億，4月為6454億

5月末M2餘額252.7萬億元，按年增長11.1%，預期10.3%，前值10.5%

此前分析認為，受新冠疫情衝擊、經歷４月罕見斷崖式驟降後，隨著疫情趨緩和穩經濟政策發力下，5月金融數據有望改善。

疫情衝擊 中國4月社融增量、新增人民幣貸款遠遜預期

國務院10天三度開會部署穩經濟政策 分析指透露三方面信號

全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 逾十萬人參加規模罕見

責任編輯：林佩怡

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