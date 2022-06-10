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實驗猴價格4年漲10倍至16萬元一隻 內地龍頭藥企大舉「囤猴」

經濟脈搏 18:40 2022/06/10

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內地醫藥行業出現「猴荒」，醫藥研發企業正在大舉收購實驗猴。實驗猴的身價亦水漲船高，以使用量最大的食蟹猴為例，早年單價不到7000元（人民幣，下同），目前已暴漲至16萬元，價格飆升逾20倍。

據「紅星資本局」報導，「猴荒」背後，一方面是新冠背景下醫藥企業研發需求擴大，政府投入也在加大；另一方面，在供應端，猴子需要近4年才能用於實驗，且一只實驗猴通常僅用於一種疾病研究。有數據顯示，目前內地實驗猴存量僅有約3萬隻，市場上「有價無猴」。

實驗猴價格4年飆漲10倍

今年4月，昭衍新藥披露收購雲南英茂生物科技有限公司（簡稱英茂生物）和廣西瑋美生物科技有限公司（簡稱瑋美生物）100%股權，收購總額逾18億元。

公開資料顯示，兩家公司為實驗動物供應商，其供應的實驗動物就包括醫藥研發過程中所需的食蟹猴和恒河猴。其中，中英茂生物的2萬隻實驗猴也將逐漸劃歸至昭衍新藥名下。

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消息一出，因市場供應不足，CRO企業瘋狂「囤猴」、猴子價格高企的現象引起越來越多的關注。

報導引述相關機構官網的公開招標和採購項目發現，近年猴價上漲迅猛。其中，中國食品藥品檢定研究院在2018年採購實驗用食蟹猴共600隻，提供的預算金額為840萬元，每隻平均1.4萬元；到2022年3月，該院採購實驗用食蟹猴共40隻，預算金額高達530萬，單價飛漲至13.25萬元。另有業界人士指出，有食蟹猴的單價甚至達到16萬元。

藥企收購猴場漸成「新常態」

事實上，不只是昭衍新藥，像藥明康德、康龍化成這樣的龍頭企業早已意識到囤積實驗用猴的重要性。2020年，藥明康德全資子公司收購廣東春盛猴場，收穫2萬多隻食蟹猴；2021年，康龍化成接連收購新日本科學旗下肇慶創藥50.01%控股權、康瑞泰（湛江）生物100%股權，拿下1萬多隻實驗猴。

迫於漲價太快、供應過少，藥企直接收購猴場以求自給自足，已經成為近年來維持研發的一大路徑。

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據了解，與老鼠、兔子相比，猴子最接近人類，也是用於實驗最理想的動物，得出的效果也更好。「用猴子做實驗，一個是社會影響力，一個是重要性。」武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋表示，類似於傳染性比較強、危害比較大的疾病就需要用到猴子，這也是近來新冠肺炎爆發後對長尾獼猴需求高漲的原因之一。

另有腫瘤方向的主治醫師指出，藥監部門在評審臨床前實驗結果時要看（實驗用猴）相關數據。這也意味著，除了生理機制最接近帶來的需求，藥監部門的評審要求也推動CRO企業對實驗用猴需求的增長。

此外，食蟹猴等實驗用猴從繁育到能出欄用於實驗，時間長達近4年，進一步加劇「猴荒」、漲價的現象。創新藥醫學顧問曹博補充，種猴數量有限，有些區域還有具體的管控要求，加上種猴在生育後需要產後恢復，也是食蟹猴等實驗用猴供不應求的原因。

責任編輯：易燕丹

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