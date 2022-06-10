  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲議會通過涉疆決議並籲禁強制勞動商品 中方連環譴責

國情動向 17:20 2022/06/10

分享：

分享：

歐洲議會周四（9日）通過不具有約束力的決議，譴責中國對維吾爾族人有計劃的鎮壓；又呼籲禁止進口強迫勞動製造的商品。中方對此強烈譴責、堅決反對，批評歐洲議會打著「人權」的幌子搞政治操弄，粗暴干涉中國內政，促停止有關做法。

歐洲議會今日通過兩項涉疆議案，一是要求執委會禁止透過強迫勞動製造與運送的商品，進出歐洲市場，二是譴責中國對維吾爾族的「反人類罪」。法新社報道，一決議表明強迫絕育和將維吾爾族兒童與父母分離「構成了反人類罪，並代表著嚴重的種族滅絕的風險」。

京促停用涉疆問題搞政治操弄 干涉中國內政

外交部發言人趙立堅周五（10日）回應稱，歐洲議會通過所謂「涉疆決議」，罔顧客觀事實與法律常識，對中國蓄意污衊抹黑，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則。

他指，所謂「決議」完全基於極端反華勢力蓄意炮製的世紀謊言，是污衊抹黑的又一出荒唐鬧劇。這些謊言和鬧劇改變不了新疆安定團結的大好局面。

他強調，歐洲議會通過的所謂「涉疆決議」是睜著眼睛說瞎話。有關議員應該尊重事實，停止利用涉疆問題搞政治操弄，干涉中國內政，停止以人權為藉口，挑撥意識形態對抗。中方將繼續堅定維護自身的主權安全和發展利益。

美國擬6月21日對新疆商品實施禁令 京：終將損美自身利益

中國駁斥歐洲議會「印太報告」涉華內容 促歐擺正心態

「種族滅絕」等說法是世紀謊言

稍早全國人大外事委員會發言人尤文澤亦稱，強烈譴責歐洲議會通過的所謂「新疆人權形勢」決議，堅決反對歐洲議會打著「人權」的幌子搞政治操弄，粗暴干涉中國內政。

他指出，歐洲議會一些反華勢力出於政治私利，罔顧客觀事實，詆毀抹黑中國治疆政策，惡意散佈涉疆謊言謠言，將人權問題政治化、工具化，其目的就是挑撥中國民族關係、詆毀中國形象、遏制中國發展，其所作所為註定不會得逞。並重申涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。敦促歐洲議會立即停止借涉疆問題干涉中國內政。

中國駐歐盟使團發言人則稱，所謂新疆「種族滅絕」等說法是徹頭徹尾的世紀謊言，完全是反華勢力砲制的醜惡鬧劇。奉勸歐洲議會尊重客觀事實，不要在錯誤的道路上越走越遠，立即停止攻擊抹黑新疆人權狀況和中國政府治疆政策，停止干涉中國內政。中國政府將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

另外，路透引述消息人士報道，聯合國國際勞工組織（ILO）一個委員會，要求成立一個代表團，進一步審查中國在新疆的勞工政策。但所謂「技術顧問團」，不是美英等多國尋求具實質調查權的更高級別使團

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
新疆維吾爾自治區 趙立堅 譴責 人權 歐洲 政治 歐盟 歐洲市場 聯合國 中國

下一篇文章

中俄原來現在才有首座跨國大橋 政熱經冷又一例證？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美駐華大使：中美關係或處於1972年尼克遜訪華以來最低谷
美駐華大使：中美關係或處於1972年尼克遜訪華以來最低谷
習近平在四川宜賓考察調研 了解畢業生就業等情況（多圖）
習近平在四川宜賓考察調研 了解畢業生就業等情況（多圖）
汪洋：大陸既有和平統一的戰略定力 也有維護國家主權的堅強意志
汪洋：大陸既有和平統一的戰略定力 也有維護國家主權的堅強意志
美將領稱中方在中印邊境活動「令人大開眼界」 京斥煽風點火
美將領稱中方在中印邊境活動「令人大開眼界」 京斥煽風點火
中美防長今日下午舉行會談 料就這些議題交鋒
中美防長今日下午舉行會談 料就這些議題交鋒
習近平：克服經濟困難 保持人心穩定 堅持「動態清零」不動搖
習近平：克服經濟困難 保持人心穩定 堅持「動態清零」不動搖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款