歐洲議會通過涉疆決議並籲禁強制勞動商品 中方連環譴責

歐洲議會周四（9日）通過不具有約束力的決議，譴責中國對維吾爾族人有計劃的鎮壓；又呼籲禁止進口強迫勞動製造的商品。中方對此強烈譴責、堅決反對，批評歐洲議會打著「人權」的幌子搞政治操弄，粗暴干涉中國內政，促停止有關做法。

歐洲議會今日通過兩項涉疆議案，一是要求執委會禁止透過強迫勞動製造與運送的商品，進出歐洲市場，二是譴責中國對維吾爾族的「反人類罪」。法新社報道，一決議表明強迫絕育和將維吾爾族兒童與父母分離「構成了反人類罪，並代表著嚴重的種族滅絕的風險」。

京促停用涉疆問題搞政治操弄 干涉中國內政

外交部發言人趙立堅周五（10日）回應稱，歐洲議會通過所謂「涉疆決議」，罔顧客觀事實與法律常識，對中國蓄意污衊抹黑，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則。

他指，所謂「決議」完全基於極端反華勢力蓄意炮製的世紀謊言，是污衊抹黑的又一出荒唐鬧劇。這些謊言和鬧劇改變不了新疆安定團結的大好局面。

他強調，歐洲議會通過的所謂「涉疆決議」是睜著眼睛說瞎話。有關議員應該尊重事實，停止利用涉疆問題搞政治操弄，干涉中國內政，停止以人權為藉口，挑撥意識形態對抗。中方將繼續堅定維護自身的主權安全和發展利益。

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「種族滅絕」等說法是世紀謊言

稍早全國人大外事委員會發言人尤文澤亦稱，強烈譴責歐洲議會通過的所謂「新疆人權形勢」決議，堅決反對歐洲議會打著「人權」的幌子搞政治操弄，粗暴干涉中國內政。

他指出，歐洲議會一些反華勢力出於政治私利，罔顧客觀事實，詆毀抹黑中國治疆政策，惡意散佈涉疆謊言謠言，將人權問題政治化、工具化，其目的就是挑撥中國民族關係、詆毀中國形象、遏制中國發展，其所作所為註定不會得逞。並重申涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。敦促歐洲議會立即停止借涉疆問題干涉中國內政。

中國駐歐盟使團發言人則稱，所謂新疆「種族滅絕」等說法是徹頭徹尾的世紀謊言，完全是反華勢力砲制的醜惡鬧劇。奉勸歐洲議會尊重客觀事實，不要在錯誤的道路上越走越遠，立即停止攻擊抹黑新疆人權狀況和中國政府治疆政策，停止干涉中國內政。中國政府將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

另外，路透引述消息人士報道， 聯合國國際勞工組織（ILO）一個委員會，要求成立一個代表團，進一步審查中國在新疆的勞工政策。但 所謂「技術顧問團」，不是美英等多國尋求具實質調查權的更高級別使團 。

責任編輯：林佩怡

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