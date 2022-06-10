  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京酒吧疫情累計29宗感染 料仍有個案 新增封控區「足不出戶」

社會熱點 18:08 2022/06/10

分享：

分享：

北京新冠肺炎疫情升溫，今日（10日）截至下午3時，新增21宗本土感染。酒吧疫情擴大，兩天累計29宗感染，涉及12個區。這次疫情爆發性強、涉及面廣、人員構成複雜，社會傳播風險大，當局預計未來該酒吧到訪人員及其密切接觸者有陽性的可能。

目前涉及酒吧疫情已判定有4402名密切接觸者，包括「同時空人員」，次密切接觸52人，均已落實管控。酒吧所在的朝陽區，新增封管控範圍，涉三里屯街道部分樓宇等，實行「區域封閉，足不出戶，服務上門」。

有病例發燒照去酒吧

據北京市疾控中心副主任劉曉峰，昨日至今日下午3時，涉「天堂超市酒吧」聚集性疫情，累計報告29宗感染，其中26人曾於周一至二（6至7日）到過該酒吧，1人為該酒吧工作人員，2人為到訪人員的續發關聯人員。

29名感染者涉及12個區，其中30歲以下人員佔超過85%。到訪人員涉及餐飲從業人員、公司職員等，職業構成多樣。其中一名確診病例，曾14天未有核酸檢測，期間多次前往餐廳、酒吧、單位等聚集性場所；6日到該酒吧，8日晚出現發燒症狀，未進行核酸檢測，仍再次前往酒吧。

他表示，由於酒吧人員密集，到訪人員構成複雜，且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明的情況，增大了疫情防控難度，預計未來該酒吧到訪人員及其密切接觸者存在核酸篩查陽性的可能。他強調，北京市社會面仍有隱匿傳染源，不可掉以輕心。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，要深挖細排「天堂超市酒吧」關聯風險點位、風險人員，確保全部落位管控。對酒吧、KTV、網吧等經營場所進行排查，對防控措施落實不到位，地下密閉通風不良的暫停開放。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地增73宗本土感染 上海多區周末全員檢測
今日
內地增73宗本土感染 上海多區周末全員檢測
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
2022/06/09
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測

你可能感興趣

內地增73宗本土感染 上海多區周末全員檢測
今日 10:34
內地增73宗本土感染 上海多區周末全員檢測
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
17:27 2022/06/09
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 餐飲 發燒 酒吧 北京 中國

下一篇文章

鍾南山指層層加碼防控不可取 動態清零也要穩住經濟發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

解放軍殲-7戰機失事墜湖北襄陽民居 1死2傷（有片）
解放軍殲-7戰機失事墜湖北襄陽民居 1死2傷（有片）
谷愛凌當美國申奧大使網民不滿 內媒則強調這一點
谷愛凌當美國申奧大使網民不滿 內媒則強調這一點
華為也要跨界加入咖啡市場？任正非曾這樣談咖啡
華為也要跨界加入咖啡市場？任正非曾這樣談咖啡
鍾南山指層層加碼防控不可取 動態清零也要穩住經濟發展
鍾南山指層層加碼防控不可取 動態清零也要穩住經濟發展
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測
00後女生1周玩3次密室逃脫致肺部感染 醫生提醒注意這種環境
00後女生1周玩3次密室逃脫致肺部感染 醫生提醒注意這種環境
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款