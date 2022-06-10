北京酒吧疫情累計29宗感染 料仍有個案 新增封控區「足不出戶」

北京新冠肺炎疫情升溫，今日（10日）截至下午3時，新增21宗本土感染。酒吧疫情擴大，兩天累計29宗感染，涉及12個區。這次疫情爆發性強、涉及面廣、人員構成複雜，社會傳播風險大，當局預計未來該酒吧到訪人員及其密切接觸者有陽性的可能。

目前涉及酒吧疫情已判定有4402名密切接觸者，包括「同時空人員」，次密切接觸52人，均已落實管控。酒吧所在的朝陽區，新增封管控範圍，涉三里屯街道部分樓宇等，實行「區域封閉，足不出戶，服務上門」。

有病例發燒照去酒吧

據北京市疾控中心副主任劉曉峰，昨日至今日下午3時，涉「天堂超市酒吧」聚集性疫情，累計報告29宗感染，其中26人曾於周一至二（6至7日）到過該酒吧，1人為該酒吧工作人員，2人為到訪人員的續發關聯人員。

29名感染者涉及12個區，其中30歲以下人員佔超過85%。到訪人員涉及餐飲從業人員、公司職員等，職業構成多樣。其中一名確診病例，曾14天未有核酸檢測，期間多次前往餐廳、酒吧、單位等聚集性場所；6日到該酒吧，8日晚出現發燒症狀，未進行核酸檢測，仍再次前往酒吧。

他表示，由於酒吧人員密集，到訪人員構成複雜，且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明的情況，增大了疫情防控難度，預計未來該酒吧到訪人員及其密切接觸者存在核酸篩查陽性的可能。他強調，北京市社會面仍有隱匿傳染源，不可掉以輕心。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，要深挖細排「天堂超市酒吧」關聯風險點位、風險人員，確保全部落位管控。對酒吧、KTV、網吧等經營場所進行排查，對防控措施落實不到位，地下密閉通風不良的暫停開放。

責任編輯：林佩怡

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