中美防長會晤同意管控分歧 魏鳳和警告「以台制華」不會得逞

亞洲安全峰會（香格里拉對話）今日（10日）晚上在新加坡揭幕，中美防長在峰會前夕面對面會談，魏鳳和警告，如有人膽敢分裂台灣，中國軍隊不惜一戰；借烏克蘭問題損害中方權益，中方也堅決反制。奧斯汀則敦促北京不要改變台海現狀，不要向俄羅斯提供援助。雙方亦同意管控分歧，不讓矛盾演變成衝突。

這是拜登政府上任後，中美防長首次面對面會晤。美防長奧斯汀（Lloyd Austin）重申美國對台政策不變，美國敦促中國避免對台灣進一步採取不利穩定的行動。

不要攻擊抹黑中國、干涉中國內政 中美關係才能搞好

央視軍事頻道報道，魏鳳和向奧斯汀表示，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，美國必須理性地看待中國的發展壯大，不要攻擊抹黑中國、遏制打壓中國，不要干涉中國內政、損害中國利益，只有這樣中美關係才能搞好。穩定的兩軍關係對兩國關係發展至關重要，兩軍應當避免衝突對抗。

魏鳳和強調，台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台製華」是不可能得逞的。美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何「台獨」圖謀、堅決維護祖國統一。

雙方認為，兩軍應保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗。雙方還就南海問題、烏克蘭危機等交換意見。

中國國防部隨後召開媒體吹風會指，魏鳳和在會上還當面警告奧斯汀︰「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。」至於烏克蘭問題，中方始終秉持客觀公正立場，為勸和促談作出積極努力，並將繼續發揮建設性作用，「但是誰想在烏克蘭問題上借題發揮，損害中國權益，我們必將堅決反制。」

路透社引述美國官員指，奧斯汀敦促中方避免在台灣問題上進一步採取「不利於穩定的行動」，並重申美國的對台政策不變。他又警告中國不要為俄羅斯入侵烏克蘭提供物資援助。報道又指，雙方在會談上用了相當一部分時間討論台灣問題。

本屆峰會共7場大會、2個部長級圓桌會議和個分論壇，重要議題包括競爭管控、緬甸局勢、海洋安全等。奧斯汀明日（11日）會就「美國印太戰略的未來步驟」發表演說，魏鳳和後日（12日）會就「中國對地區秩序的願景」作大會發言，介紹中國維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的行動。

中美防長今日下午舉行會談 料就這些議題交鋒

中美防長會面前 美軍機據報在南沙群島抵近偵察

責任編輯：陳建錫

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