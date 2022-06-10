唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）

6月10日淩晨，河北唐山一燒烤店，疑因男子酒後搭訕女子，後多人對女子進行毆打。相關現場視頻，迅速在網絡流傳，場面暴力引起公憤，網友紛紛表示必須嚴懲。

10日下午，唐山市委常委、政法委書記來廣普表示，上述案件嫌疑人已經鎖定。據網傳兩段監控視頻顯示，一段視頻中，餐館內一名男子走到一桌有三位女子的桌前，觸摸一名白色上衣女子背部，女子躲開後，該名男子掌摑其臉部多次。

另一段視頻顯示，兩名男子共同把一名長髮女子拽出門外到街道上，另有一名橙衣男子用瓶子擊打女子頭部。女子臥倒在地後，遭到兩名深色上衣男子持續踢打。一名白色上衣女子上前拉架，被一男子推倒在台階上。

視頻顯示，女孩被拽頭發拖行、被用凳子砸，摔倒在地後，男子還對其頭部猛踹，拽起頭發再踹，有女生頭部直接撞在台階上……暴力程度令人發指。

▲ 當地警方通報

胡錫進發文怒斥

環球時報前總編輯胡錫進發文表示，確實太惡劣了，這是嚴重犯罪，必須依法嚴懲。同時，這樣的事情根本就不該發生。男人打女人，而且是一群男人打一兩個女人，他們怎麽下得去手！就算喝酒了，醉了，想占女生便宜不成，也不該釋放出這樣的獸性。

【網友評論】

▲ 網友評論截圖

據唐山市婦聯工作人員回應表示，該女子目前正在醫院接受治療，生命體征平穩 ​。

責任編輯：李冰琪