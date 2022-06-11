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北京酒吧群組增至115宗感染 除初三外中小學繼續上網課（更新版）

社會熱點 17:20 2022/06/11

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據國家衛健委今日通報，內地單日增128宗本土感染。北京疫情反彈，昨日新增61宗本土感染均來自酒吧群組。今日下午北京疫情記者會通報，北京酒吧群組再擴大，群組累計115宗感染。

17:15更新北京疫情記者會

北京11日0至15時增46宗本土感染，三里屯「天堂超市」酒吧群組累計115宗感染，涉及14個區和經開區。當局指，酒吧聚集性疫情，暴發性強，涉及面廣，人員構成複雜，屬原有傳播鏈的隱匿傳播。

北京市教委宣佈，非涉疫初三學生6月13日返校，中小學其他年級繼續上網課。

昨日新增病例中，本土確診65宗、無症狀感染者73宗。其中北京個案佔最多達61宗，包括36宗本土確診和25宗無症狀感染。全部新增個案，都與近日爆發疫情的朝陽區三里屯酒吧相關。酒吧群組擴大至69宗，包括64名曾到訪的人員，1名酒吧員工，還有4名是到訪人員的關聯人士，個案住址涉及北京多個城區。此外，到訪確診者中有3名為北京環球影城的員工。

內地增73宗本土感染 上海多區周末全員檢測

北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測

北京疫情反彈增61宗本土感染 三里屯酒吧群組擴大

上海新增16宗本土感染，包括7宗本土確和9宗無症狀感染者，大部分在隔離管控中發現。今日上午上海多區開展全員核酸篩查，採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。由於近日有美容院爆發疫情，上海官方要求相關行業從業者需要每天核酸檢測。

責任編輯：李冰琪

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