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唐山圍毆女子事件：已抓獲8人 另一人抓捕中

社會熱點 11:58 2022/06/11

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6月10日淩晨，河北唐山一燒烤店，疑因男子酒後搭訕女子，後多人對女子進行毆打。相關現場視頻，迅速在網絡流傳，場面暴力引起公憤，網友紛紛表示必須嚴懲。唐山警方今日最新通報，已抓獲8人，另一人還在抓捕。

抓捕行動不斷更新，今日凌晨河北警方通報，經唐山警方連夜開展工作，繼抓獲涉嫌在燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件兩名主要犯罪嫌疑人之後，6月11日淩晨，又抓獲李某瑞等三名涉案人員。

今日近中午警方最新通報，在江蘇再抓獲3人，還有1人在逃。至此，警方已抓獲8人。

根據網上傳視頻，燒烤店監視器錄下了完整過程，一名男子靠近幾名女子的餐桌，並觸摸一名女子背部，女子躲開嚴拒後，男子竟動手毆打女子，隨後有多名同夥男子加入；同行女子上前勸架也被打，還有男子拿起椅子就朝女子丟過去。

當事女子隨後被拖到店外人行道，多名男子持續痛毆踢打，趨近欲解圍的人也被打。女子渾身是血躺在地上奄奄一息，但多名惡男仍持續施暴。最後畫面顯示，同行女子逃逸，還有男子持酒瓶追去。

事件引起官方重視 強調從嚴從快依法嚴懲

事件引起公憤，官方也紛紛回應強調從嚴從快依法嚴懲。河北省唐山市官方昨晚開會強調，要對唐山市路北區燒烤店發生的尋釁滋事、暴力毆打他人惡劣事件。

官媒《人民日報》和央視新聞也就此事件發表評論。《人民日報》評論指此事件挑戰社會秩序和大眾的安全感。央視評論則認為掃黑需貫徹始終，不應存有盲區死角。

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）

責任編輯：李冰琪

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