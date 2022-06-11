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【香格里拉對話】岸田文雄暗批中國 強調台海和平重要性

國情動向 14:03 2022/06/11

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「香格里拉對話」亞洲安全會議從昨日起，一連3日在新加坡舉辦。日本首相岸田文雄昨日發表演說，強調台灣海峽和平穩定的重要性，並稱將於5年內提高日本防衛能力，相應增加國防預算。

岸田文雄說：「今天的烏克蘭可能就是明天的東亞。」針對俄羅斯入侵烏克蘭，岸田表示，這是動搖國際秩序根基的行為，任何國家和地區都不應該認為「事不關己」。他避免直接提到中國，但警告仍有國家不放棄試圖在東海和南海單方面改變現狀，對此「日本會以果斷態度應對」。

據共同社報道，岸田指出台灣海峽和平與穩定的重要性。他表示，基於規則的國際秩序得以繼續，「還是回到強國在軍事和經濟上脅迫弱國的弱肉強食世界，我們面臨著選擇」，強調法治與和平解決紛爭的必要性。

他還介紹，日本5年內將從根本上強化防衛力，確保防衛費「一定程度增額」。此外，他承諾將為「無核武世界」付出汗水。針對中國被指可能以不透明方式增強核戰力，岸田要求核戰力的訊息公開，並表示將促進美中兩國的核裁軍對話。

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中國專家：不接受日本「以實力或者以武力改變現狀」的說法

針對岸田言論，中國人民解放軍軍事科學院原副院長何雷回應表示，關於所謂「試圖在東海改變現狀」的問題，是日本首先在2012年非法對釣魚島及周圍島嶼實行所謂「國有化」，改變了中日領導人擱置爭議的默契，嚴重損害了中國的領土主權。中方不接受日本把所謂的「以實力或者以武力改變現狀」的帽子扣在中國頭上。

第19屆亞洲安全峰會由英國國際戰略研究所和新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室共同舉辦，於連續兩年因新冠疫情取消後，一連三天會議周五在新加坡開幕，42個國家派官員和學者參加，包括部長級和國防高級代表，聚焦討論區域安全議題。

責任編輯：李冰琪

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