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內地9城推「一人買房全家幫」 用公積金可助直系親屬買房

經濟脈搏 16:35 2022/06/11

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內地各地為救樓市再出招，5月以來最少9個城市發布「一人購房全家幫」措施，直系親屬可提取住房公積金幫助購房者支付購房款及償還房貸。有分析人士認為，此措施有助提振市民購房情緒。

澎湃新聞11日報道，在放寬限購、限售、降低首付款等政策外，近日多地推出公積金購房新政，直系親屬可提取住房公積金，幫助購房者支付購房款及償還房貸。

5月以來至少9城推公積金購房新政

據澎湃新聞不完全統計，5月以來至少包括湖南邵陽、廣東潮州、四川資陽、河北秦皇島、廣東珠海、江西贛州、河北滄州、安徽池州、雲南楚雄等9個城市發布公積金貸款新政。多地在政策中提到，利用公積金在家庭之間互相幫助，實行「一人購房全家幫」。

報道指出，例如6月1日廣東珠海市住房公積金管理中心發布「發揮住房公積金作用支持服務『產業第一』工作方案」，當中提及實行「一人購房全家幫」。

內地9城推「一人買房全家幫」 用公積金可助直系親屬買房

方案指出，珠海市繳存職工可提取帳戶餘額的90%，幫助其直系親屬購房支付首付款，也可逐月提取公積金來幫助直系親屬償還購房貸款。

河北省秦皇島市住房公積金管理中心於6月6日發布「關於穩定全市經濟運行的若干政策措施」的實施細則，提出為發揮家庭成員之間互助功能，秦皇島市繳存人全款購買該市新建自住住房，夫妻雙方父母可以申請提取住房公積金支持子女購房，只限一次。

珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成

5月房企投資熱情仍低迷 土拍市場民企幾隱身

分析：有助提振市民購房情緒

報道引述諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，從形式上來看，「一人購房全家幫」政策進一步體現政策調整的靈活性和多樣性，同時也呼應支持市民合理住房需求的政策導向。

梁楠認為，此類政策出台主要由於當前樓市修復進度緩慢，而且多地新冠疫情反覆，導致房地產市場走弱，各城適度調整樓市政策，通過直系親屬的助力來分擔購房者的經濟壓力，有助提振市民購房情緒，也為全國公積金政策的調整提供一個範例，具有一定創新性。

他預計後續一些樓市景氣不好的城市有望跟隨，促進修復市場預期。

責任編輯：李冰琪

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