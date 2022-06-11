台灣增近8萬本土感染 15日起入境旅客檢疫期縮至3+4

台灣新冠疫情持續，今日通報單日新增7萬9598宗本土感染，再多211人離世。台灣中央流行疫情指揮中心今天（11日）宣布，從本月15日零時起，縮減入境旅客的檢疫期，從原有的7+7減至3+4。

綜合台媒《聯合報》《自由時報》等報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，考量國際境內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自6月15日零時起，於調控入境一定人數總量（初期以每周2.5萬人次為原則）為前提下，入境旅客居家檢疫將由7+7改為3+4，也就是3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原有的七天自主健康管理。

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台當局指邊境逐步開放 一步一步往前走

被問到9月開放旅行社組團的時間表可否提前，陳時中回應說，這兩年的防疫是摸著石子過河，一步一步謹慎往前走，邊境從14天、10天、7天再變成3+4，是很大一步；也做了人員管制，現在每周入境約1.8萬至2萬人次，未來放寬為2.5萬人次，代表每周多了5000至7000人次入境，防疫旅館、防疫的士、管制措施等都要觀察。如果成功，加快腳步的可能性就加大，但仍要一步一步往前走。

6月15日起實施的新防疫條例，還包括長程航班機組員若打完三劑疫苗，返台後的檢疫措施從3+4改為0+7。

責任編輯：李冰琪

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