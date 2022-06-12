【香格里拉對話】魏鳳和向美提4要求 敢分裂台灣將不惜一戰

在新加坡舉行的亞洲安全峰會（香格里拉對話）進入最後一日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和12日發表演說，講述中國對美、對台等立場。他向美國提出不要干涉中國內政、不要損害中國利益等4點要求，並警告台灣問題是中國內政，兩岸統一絕對要實現，如有人敢分裂台灣，中國將不惜一戰、不惜代價。

魏鳳和就《中國對地區秩序的願景》議題發表演說指，中國發展前進步伐不可阻擋，走和平發展道路的決心堅定不移，中國的發展不是威脅，而是對世界和平與發展的巨大貢獻。中國堅定奉行防御性國防政策，中國軍隊始終是和平之師，也必將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

他就台灣問題表明嚴正立場，強調台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一絕對要實現，搞「台獨」分裂絕對沒有好下場，外部勢力干涉不會得逞。和平統一是中國人民最大的願望，如果有人膽敢把台灣分裂出去，一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。

把中國當威脅是戰略性錯誤

對於中美關係，魏鳳和指，當前中美正處於重要關口，中方認為，中美關係穩定發展符合兩國和世界共同利益。中美作為世界上的重要大國，世界的和平發展離不開中美合作，對抗對兩國和世界都沒有好處。中國反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。

我們要求美方：一是不要攻擊抹黑中國，二是不要遏制打壓中國，三是不要干涉中國內政，四是不要損害中國利益。只有這樣，中美關係才能搞好。中方立場很明確：要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉陪到底。

他提出兩軍應加強戰略互信避免誤解誤判，管控風險危機防止摩擦衝突。中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將堅定捍衛國家利益和尊嚴。

另外，魏鳳和還談到烏克蘭問題，他重申，中方立場是客觀公正的，堅持尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，尊重和照顧各方的正當合理關切。中國最不願看到衝突戰爭，同時也認為搞極限施壓和製裁不能解決任何問題，反而會火上澆油、激化矛盾。中方致力於勸和促談。

責任編輯：陳建錫