【香格里拉對話】中美防長隔空交鋒 兩人演說有哪些重點？

美國國防部長奧斯汀、中國國防部長魏鳳和分別在11日和12日於香格里拉對話上發表演說，雖然未直接交鋒，但各項議題上明顯針鋒相對，尤其是台海局勢。

奧斯汀的演說以《美國印太戰略的下一步》作為題目，重點包括：

中國在自身的領土主張上採取更具脅迫性和咄咄逼人的行動，包括宣稱要奪取台灣。

中國在台海周邊行動威脅破壞印太地區的安全，台海和平不止涉美國利益，還是全球關切。

美國不支持台獨，反對任何單方面改變台海現狀的做法，將盡己所能防止衝突。

中國軍機和軍艦與其他國家艦機之間不安全、不專業的接觸以令人擔憂速度的增加。

美國不尋求對抗或衝突，不尋求新冷戰、亞洲北約，也不試圖把地區分裂為敵對集團。

美國將繼續支持印太地區內的盟友，包括台灣。

魏鳳和的演說則以《中國對地區秩序的願景》作為題目，重點包括：

中國堅定奉行防御性國防政策，中國軍隊是和平之師，也必將堅決捍衛國家主權及發展利益。

台灣問題中國內政，如有人膽敢把台灣分裂出去，中國將不惜一戰、不惜代價。

中國與東盟國家共同努力下，南海局勢趨穩向好，但有大國以「航行自由」之名派艦機耀武揚威。

中美關係穩定發展符合兩國和全球共同利益，對抗沒有好處，反對以競爭定義中美關係。

中國要求要求美國不要攻擊抹黑、不要遏制打壓中國，不要干涉中國內政，不要損害中國利益。

中美應加強戰略互信，避免誤解誤判，管控風險危機，防止摩擦衝突。

中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將堅定捍衛國家利益和尊嚴。

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責任編輯：陳建錫