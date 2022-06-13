「超級月亮」明日登場！ 今年第二大滿月這個時間最圓

天文科普專家表示，中國各地將於6月14日（農歷五月十六）迎來一輪「超級月亮」，為本年度「第二大滿月」，預計月亮在當晚7時52分最圓。屆時只要天氣晴朗，民眾均可欣賞到珠圓玉潤的大月亮。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事修立鵬介紹，月球圍繞地球公轉的橢圓軌道要比地球圍繞太陽公轉的橢圓軌道更「扁」一點，再加上月球離地球比較近，所以月球在近地點附近時看起來比在遠地點附近時大一點。

6月14日的滿月，最圓時刻出現在19時52分，而6月15日7時23分月球過近地點，最圓的時間與過近地點的時間僅相差不到12個小時，因此這次滿月的月面視直徑很大，與本年度「最大滿月」時相差無幾。本年度「最大滿月」出現在7月14日（農歷六月十六）。

「14日入夜後，各地感興趣的民众可留意夜空中的這輪大月亮，裸眼欣賞即可，不需要借助任何器材。」修立鵬說，「本年度『最小滿月』發生在今年1月18日，有心之人如果當時拍到了這輪滿月，這次可以用同樣的設備、同樣的焦距參數在月亮位於同樣的地平坐標位置時再次拍攝下來，兩相比對，看看本年度『第二大滿月』到底有多『大』。」

當月亮和太陽處於地球兩側，並且月亮和太陽的黃經相差180度時，地球上看到的月亮最圓，被稱為「滿月」，亦稱為「望」。農歷每月的十四、十五、十六甚至十七，都是滿月可能出現的時段。

一個公歷年中，通常會有12次或13次滿月，如果滿月發生時正好位於近地點附近，這時的月亮看起來就會又大又圓，被稱為「超級月亮」或「超級滿月」。「超級月亮」並不罕見，一年少則一兩次，多則三四次。滿月發生的時間與月球位於近地點的時間最近時，就會出現年度「最大滿月」。

責任編輯：易燕丹

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