新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課

雙減新政落地後，教培行業被迫轉型。內地最大教培企業新東方也發展了直播帶貨，近日新東方旗下「東方甄選」直播間憑借另辟蹊徑的「雙語帶貨」，在極短的時間裡吸引了10萬以上網友觀看，觀看網友直呼「買了個桃子上了節英文課」。

據中新經緯報道，6月10日，東方甄選直播間，自黑撞臉「兵馬俑」、號稱8年教過50萬學生的英語老師董宇輝正在介紹五常大米。與其他直播間的主播不同，董宇輝在介紹到商品的特點時，會熟練地從身旁抽出一塊白板，講解這些特點如何用英語表達。

▲ 直播截圖

​截至10日中午12點左右，「東方甄選」直播間累計觀看數183.3萬人次，實時在線2.8萬人，GMV超過了339萬。而在10日晚間的直播中，在線觀眾也突破了10萬人。

直播間賣坦克蛋糕後停播 李佳琦「消失」站內查無此人

疫情耽誤蚊蠅防治工作 上海遭白蟻侵襲 劉畊宏直播間打蟲（有片）

​據了解，直播間出鏡的「主播」均為新東方在職老師，他們有的是幼教英語老師，也有的是中學英語老師。而帶貨團隊中一位教齡達8年的老師董宇輝，更是憑借幽默的段子和專業的「雙語」教學帶貨「出圈」了。

正是靠這一招，董宇輝和東方甄選直播間在兩三天內走紅網絡。最新的數據是，6月11日，東方甄選直播18小時17分鐘，預估銷售額達1992.17萬元，相比開播之初增長了40倍，最高在線人數8.86萬。

▲ 東方甄選直播間

天風證券分析師孫海洋認為：「近期新東方在線雙語抖音直播帶貨破圈，憑借差異化賣點及當下頭部主播格局變化，有望迎來新一輪業務增量。」

【網友評論】

「這個直播間好有文化氛圍啊！」 「一時間不知道該先聽課還是先買東西。」 「小時候上新東方的課，長大了買新東方的貨。」 「以後買東西就來新東方，不為別的，就是想學幾個單詞。」 「我願稱新東方為最強帶貨直播間，學習購物兩不誤，老師都很有趣哈哈哈。」 「英語學習終於找到了適合普羅大眾的方式，就是直播帶貨。在買買買中，提升全民外語能力！建議開小語種……」

責任編輯：李冰琪