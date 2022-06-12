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廣州樓市限購稍鬆動 專家：不排除繼續優化

經濟脈搏 17:27 2022/06/12

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各地政策鬆綁救樓市之際，廣州的限購政府也傳出微調，非該市戶籍居民買樓的「繳納5年社保或個稅」硬性規定有限放寬，允許中間累計斷繳3個月。官媒指，這雖然只是一個「小口子」，對政策克制的一線城市來說，仍引發相當大關注。專家認為，後續不排除還有相關優化，但其餘一線城市寬鬆機會不大。

中新社報道，二季度以來，樓市政策放寬力度逐步走強，範圍更是從三四線城市逐步邁向一二線。隨著南京、成都、杭州、蘇州等實力強勁的新一線城市已紛紛釋放政策利好，樓市的重中之重、四大一線城市的調控動向，尤為引發關注。進入6月，廣州就傳出限購鬆動，該消息已獲市政府的便民熱線證實。

一名地產中介指，政策放寬後有人找他或到店裡諮詢，但多數仍是確認政策真假，畢竟細則出台需要時間。但可以確認是，這變動會激活部分人的買樓資格。她又指，廣州貸款最近簡單了很多，去年銀行對首付來源查得非常緊，今年不僅利率下調，從審批到放款速度也肉眼可見地加快，一周之內基本完成。

廣州調控空間較上深大

「當前廣州樓市仍處於『築底』階段，市場購房信心仍不足。」中指院廣州分院研究主管陳雪強指，通過降低外地戶籍買樓社保門檻來激活市場需求，可看做是在限購政策方面進行優化，後續不排除還會有相關的優化政策，進一步支持市場的剛性和改善性需求。

58安居客房產研究院分院院長張波指，廣州和北上深有所差異，土地供應量大，商品房市場供應量也大，因此在調控層面動作會相對大一點。

「一線城市整體市場基本面較好、人才導入能力較強，其政策調整預期相對較小，預計仍以微調為主，更多以疫情紓困或引進人才等為突破口，修復市場信心。」中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為。業內普遍認為，北上深在限購、限貸等政策層面寬鬆的可能性非常小。

責任編輯：陳建錫

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