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外圍股市走弱拖累A股 滬指收跌0.89%

經濟脈搏 15:12 2022/06/13

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外圍氣氛拖累，A股13日低開低走，滬指跌0.89%報3255點，深成指、創業板指跌0.30%及0.39%。兩市成交連續兩日破萬億元（人民幣，下同）。

＊更新收盤

A股三大指數全線低開，盤中指數寬幅震盪，滬指跌幅一度擴大至1.5%。板塊方面，汽車產業鏈逆勢爆發，小金屬、鋰電池、化工、養殖板塊聯袂走強；CRO概念、大基建重挫，航運、餐飲、旅遊等走弱。午後指數弱勢盤整，數字貨幣、煙草概念股先後拉升，銀行股持續下挫。

滬指報3255.55點，跌0.89%，成交額5119.66億元；深成指報11999.31點，跌0.30%，成交額5787.37億元；創業板指報2546.49點，跌0.39%，成交額1809.70億元。 北向資金單邊淨賣出135.19億元，創近2個月新高，同時終結連續10日淨買入；滬股通淨賣出80.15億元，深股通淨賣出55.04億元。

券商：A股有望波動中繼續修復

華安證券認為，前期市場快速順暢反彈後，近期波動有所加劇，尤其是創業板指。疊加美國5月CPI超預期上行、6月16日美聯儲議息會議臨近並且市場緊縮預期加劇，以及國內疫情出現反覆下，市場風險偏好近期有收斂的可能。復工復產後汽車、半導體、食品飲料等行業迎邊際修復，疫後出行需求亦有望釋放。

中金公司認為，國內物價水平則相對溫和，主要矛盾仍為需求偏弱，年初至4月底中國市場調整幅度已經較大、估值處於相對低位，近期國內疫情明顯好轉，復工復產深化，市場情緒逐步改善，相對海外更加穩健。從短線看，A股市場或仍有望在波動中繼續修復，但整個下半年內外部不確定性因素仍多，難單邊上行。

責任編輯：陳建錫

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