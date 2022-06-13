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北京酒吧群組擴至228人染疫 涉疫朝陽區3天核酸檢測

社會熱點 21:18 2022/06/13

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）新增143宗本土病例，包括69宗確診及74宗無症狀感染。北京「天堂超市」酒吧群組持續擴大，再多51人染疫。截至今日下午3時，北京再多45宗本土感染；酒吧群組累計228人染疫。酒吧所在的朝陽區，展開連續3天的核酸檢測。

國務院副總理孫春蘭周一（13日）在北京調研疫情防控工作時強調，要堅持「動態清零」總方針，突出防控重點，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，進一步提高流調、轉運、隔離、管控等各環節處置的質量和效率，盡快控制住疫情，為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍。

北京疫情陷膠着，當局表示，本輪疫情處於快速發展階段，預計未來將從酒吧到訪人員及其密切接觸者中陸續發現續發病例，疫情擴散傳播風險較大。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，朝陽區天堂超市酒吧規模聚集性疫情來勢兇猛，防控難度超越新發地批發市場聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢擴散的風險。當務之急是要防止出現疫情外溢，以最快速度阻斷疫情傳播鏈。

內地增196宗本土病例 北京「酒吧群組」再擴大

北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測

當局要求，餐飲機構等人員密集場所要嚴格落實限流開放、測溫掃碼、查驗72小時內核酸陰性證明等防控措施，確保不漏一人。而原定今日返校的北京中小學生，除非涉疫初三年級外，其餘年級繼續居家綫上教學。

北京市體育局宣布，即日起全市暫停舉辦實體賽事活動。

上海將密切接觸者賦「紅碼」需集中隔離7日

另外，上海新增37宗新冠本土個案，包括11宗確診26宗無症狀感染，大部分在隔離管控中發現；截至今日下午5時，上海新增1宗社會面無徵狀感染者，共排查到64名在滬密切接觸者。

上海市衞健委副主任趙丹丹表示，對於密切接觸者，採取「7天集中隔離+7天居家隔離」的措施，期間健康碼賦「紅碼」。集中隔離期間，每天進行一次核酸檢測，第7天對「人、物、環境」開展採樣檢測，結果均為陰性方可解除隔離。

內蒙古疫情則有所回落，新增40宗本土病例，包括27宗確診及13宗無症狀感染。二連浩特市12日通報，該市已連續兩天實現社會面清零。本輪疫情6月9至11日呈明顯下降趨勢，疫情形勢持續向好。從感染者報告數量上看，本輪疫情或已出現拐點。

責任編輯：易燕丹

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