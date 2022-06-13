  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

穩經濟發力 各省重大基建項目迎開工潮

經濟脈搏 11:02 2022/06/13

分享：

分享：

各地掀起重大基建項目開工熱潮，官媒報道，僅雲南、貴州、四川等地集中開工的項目，總投資規模都在數千億元（人民幣，下同）級別，所涉及領域涵蓋民生補短板、基礎設施和城市更新、產業升級等。專家指，隨著地專項債發行高峰到來，基建投資獲有力支撐，增速料達兩位數。

《上海證券報》梳理了各省的情況，發現多地基建項目建設正如火如荼，河北石家莊5月底舉行二季度重點項目集中開工，涉574個項目，總投資834.3億元；6月初，上海臨港新片區季度重大項目集中開工，共11個項目，總投資額約118.7億元；同期，總投資201億元的10個重點項目在山東青島集成電路產業園開工。據該報不完全統計，截至上月底，全國重大項目當年計劃投資已超12.5萬億元；20餘省份當年計劃投資約10萬億元，按年增長10.1%。

植信投資研究院首席經濟學家連平指，隨著政策支持加碼及復工復產的不斷推進，基建項目開工率出現回升，在財政發力等因素推動下，基建投資增速將再度加快。中國首席經濟學家論壇理事王軍指，消費疲弱、外需回落背景下，穩增長穩投資的著力點無疑是基建，適度超前開展至關重要。

近期中央多個重要會議都強調全面加強基礎設施建設，國務院上月印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，明確要求加快推進一批論證成熟的水利工程項目，加快推動交通基礎設施投資，繼續推進城市地下綜合管廊建設，穩定和擴大民間投資。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
水利工程 基建項目 經濟 基建

上一篇文章

林毅夫：動態清零不能層層加碼 經濟保持一定增速是底線

下一篇文章

美元指數創三周高位 人民幣在岸、離岸價一度跌逾400點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

4成業務被越南「搶走」?內地服裝外貿老闆：現在明知虧損也接單
4成業務被越南「搶走」?內地服裝外貿老闆：現在明知虧損也接單
廣州樓市限購稍鬆動 專家：不排除繼續優化
廣州樓市限購稍鬆動 專家：不排除繼續優化
越南製造快速崛起搶走中國訂單？內地專家這樣說
越南製造快速崛起搶走中國訂單？內地專家這樣說
為刺激旅遊消費 四川建議休2.5天多半天假
為刺激旅遊消費 四川建議休2.5天多半天假
內地9城推「一人買房全家幫」 用公積金可助直系親屬買房
內地9城推「一人買房全家幫」 用公積金可助直系親屬買房
彭博：歐美消費者「勒緊褲頭」下 中國出口熱潮減退
彭博：歐美消費者「勒緊褲頭」下 中國出口熱潮減退
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款