穩經濟發力 各省重大基建項目迎開工潮

各地掀起重大基建項目開工熱潮，官媒報道，僅雲南、貴州、四川等地集中開工的項目，總投資規模都在數千億元（人民幣，下同）級別，所涉及領域涵蓋民生補短板、基礎設施和城市更新、產業升級等。專家指，隨著地專項債發行高峰到來，基建投資獲有力支撐，增速料達兩位數。

《上海證券報》梳理了各省的情況，發現多地基建項目建設正如火如荼，河北石家莊5月底舉行二季度重點項目集中開工，涉574個項目，總投資834.3億元；6月初，上海臨港新片區季度重大項目集中開工，共11個項目，總投資額約118.7億元；同期，總投資201億元的10個重點項目在山東青島集成電路產業園開工。據該報不完全統計，截至上月底，全國重大項目當年計劃投資已超12.5萬億元；20餘省份當年計劃投資約10萬億元，按年增長10.1%。

植信投資研究院首席經濟學家連平指，隨著政策支持加碼及復工復產的不斷推進，基建項目開工率出現回升，在財政發力等因素推動下，基建投資增速將再度加快。中國首席經濟學家論壇理事王軍指，消費疲弱、外需回落背景下，穩增長穩投資的著力點無疑是基建，適度超前開展至關重要。

近期中央多個重要會議都強調全面加強基礎設施建設，國務院上月印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，明確要求加快推進一批論證成熟的水利工程項目，加快推動交通基礎設施投資，繼續推進城市地下綜合管廊建設，穩定和擴大民間投資。

責任編輯：陳建錫