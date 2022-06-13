多地防疫通行過度管控 國務院首次警示通報

內地多個省市的部分防疫檢查點因為存在通行過度管控、重複核酸檢測等問題，被國務院警示通報，通報強調交通物流是市場經濟的經脈，黨中央、國務院高度重視。

據交通運輸部官方消息，國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室近期引發警示通報，通報指，個別地區疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題仍零星散發，涉及河北、安徽和山西三省。

通報包括河北張家口下花園西高速口防疫檢查點對所有外來貨車司乘人員，不論是否持有48小時內核酸陰性證明，都要求重新做一次「核酸檢測+抗原檢測」；不論司乘人員通信行程卡是否帶*號，一律要求登記報備，否則不允許下高速。

其次是安徽省安慶市宜秀區滬渝高速安慶收費站（眉山出口）防疫檢查點對來自外省低風險地區的貨車司機要求查驗48小時核酸檢測證明；合肥市方興大道收費站防疫檢查點對所有外地貨車司機以「留取核酸檢測樣本」名義，變相強制開展核酸檢測。

三是陝西省商洛市商洛東高速口防疫檢查點對來自外省涉疫地區貨運車輛，一律進行勸返，限制貨運車輛通行。

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通報要求，各地要進一步鞏固打通交通大動脈、暢通物流微循環工作成效，確保高速公路服務區和收費站、港口碼頭和航道船閘應開盡開，規範防疫檢查並接受社會監督。要堅決防止擅自關閉高速公路、普通公路、航道船閘，擅自關停高速公路服務區、港口碼頭，擅自設置防疫檢查站點等問題反彈回潮，確需關閉或關停的，應按程序報批後方可實施。

全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制

通報強調，各地要全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制。對到達目的地時核酸檢測結果超過48小時的，實行「即采即走即追」+「閉環管理」，可採用「核酸檢測+抗原檢測」，抗原檢測結果為陰性的，要立即放行，不得以等待檢測結果為由限制車輛通行，可對防疫檢查點至目的地實行閉環管理措施；對於沒有通行證但符合防疫要求的貨車，各地也應當保障其正常通行，不得以車輛未持有通行證為由限制通行。

通報要求，各地要加強統籌調度，做好從業人員核酸檢測服務，原則上防疫檢查點都應就近配套設置充足的核酸檢測點，在車流量較大的高速公路服務區加密設置核酸檢測點。鼓勵有條件的地區為貨車司機等物流從業人員提供免費核酸檢測服務。核酸檢測結果要全國互認通用，有效期內不得重複要求檢測。

通報強調，各地物流保通保暢工作領導小組辦公室要加強24小時值班值守，全面落實物流保通保暢事項即接即轉即辦要求，及時處理貨車司機和企業反映的各類不通不暢問題。對貨車司機舉報、檢查中發現的通行過度管控層層加碼、重複核酸檢測、擅自阻斷運輸通道等問題，要立即督辦轉辦，及時協調處理，同時加強警示通報，發現一起、通報一起。對於嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追究有關地方、單位和人員的責任。

通報還指出，對於防疫通行過度管控問題反覆出現、督辦轉辦問題解決不及時不到位、貨車司機投訴舉報較為集中的地區，國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室將公開曝光。

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責任編輯：袁瑋婧