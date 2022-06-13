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台媒：台灣入境檢疫9月有望進一步放寬至「0+7」

社會熱點 12:00 2022/06/13

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台灣將於15日放寬入境限制至「3+4」，知情人士透露，台灣入境檢疫期有望在9月進一步放寬至「0+7」。

台灣《聯合報》引述政府知情人士報道，台灣中央流行疫情指揮中心宣布於6月15日起全面放寬入境檢疫期為3+4（三天居家檢疫+四天自主健康管理），顯示台灣防疫政策朝開放發展已無退路，若3+4實施順利，將於一個月後評估是否再全面放寬為0+7，意即入境後免隔離，只要進行七天自主管理；最快8月前宣布、9月前實施。

據悉，指揮中心評估3+4上路後將觀察兩個感染周期，也就是兩個14天，再評估進一步開放成0+7。政府逐步開放的最大壓力來自業者，日前台北市進出口公會等商業團體曾向衛福部長陳時中反映，再不開放，不利於貿易，尤其全球主要國家都已開放國境，台灣若繼續維持原本的檢疫政策，將很難與世界接軌，尤其現在已慢好幾拍。

台灣9月有望進一步放寬入境限制

不過據悉，指揮中心宣布3+4歷經一些轉折。5月底，指揮中心及行政院已經研議6月將入境檢疫從7+7縮短成3+4，並預計6月15日實施。行政院同意指揮中心於6月初宣布，但總統府高層認為應妥適評估，拍板於實施前再宣布，希望面對疫情能夠隨時滾動式檢討，避免太早宣布，引發台灣民眾疑慮。

知情人士也說，這兩周以來，本土疫情一直處於高發期，再加上疫情往南擴散，指揮中心對宣布放寬入境檢疫感到極大壓力，但另一方面，台灣業者及駐外館處電報都在陳情「人回不來也出不去」，陳時中對宣布時機保密到家，在公開之前只有高層及少數核心幕僚知悉，不像過去宣布政策會先讓黨內立委先拿到機密宣傳。

責任編輯：李冰琪

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