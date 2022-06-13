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林毅夫：動態清零不能層層加碼 經濟保持一定增速是底線

經濟脈搏 11:59 2022/06/13

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內地知名經濟學家、北大國發院名譽院長林毅夫稱，中國經濟面臨「三重壓力」中最關鍵的是預期轉弱，相當大程度是政策執行層面出了問題，打擊投資者對經濟的信心。他提到防疫上要堅持「動態清零」，但要做到科學、有效，而非濫用權力層層加碼。保持一定的增長速度，是經濟工作應該有的一條底線。

林毅夫在《北京日報》撰文稱，從去年三季度以來，中國經濟已出現較大下滑，這趨勢源於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」。下滑週期仍未改變，進入今年3月份，下行壓力加大，深圳、廣州、上海、北京相繼出現疫情，影響生產、投資、消費各方面，實現5.5%經濟增長目標更加困難。

最關鍵的是預期轉弱，相當大程度上是政策執行層面出了問題，去年中央經濟工作會議指出了一些政策執行中的合成謬誤，如平台治理、雙碳目標、房地產行業整治、共同富裕，都是重要和必要的改革、調控政策和發展方向，但這些中長期的、全局性的政策被短期化、地方化、碎片化執行，打擊對經濟發展的信心，尤其是企業家和投資者的信心。發展是解決一切問題的基礎和關鍵，一定要把這項認識落實到位，在發展中解決國內國外的問題，否則只會使問題更多。

防控不能濫用權力，層層加碼

就當前而言，在疫情防控上，要堅持「動態清零」的總方針，但在落實上要做到科學、有效，不能在落實當中濫用權力，層層加碼。有些地方打著疫情防控需要靜態管理的旗號，不讓農民下地，農時一誤就是一年，這會影響到糧食安全。所以，在落實防疫政策時要堅持科學原則，因地制宜，而不是層層加碼。

文章又指，各地在爭取「動態清零」後要迅速恢復生產生活，在一些城市，很多中小微企業已經到了瀕臨破產的邊緣。在這種狀況下，一定要出台有效的政策來共渡難關，像減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列措施都是必要的。積極的財政、貨幣政策也要發力，支持新基建，為結構轉型升級提供條件。通過多方的努力，今年保持5.5%左右的增長還是有可能的。

責任編輯：陳建錫

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經濟 疫情 基建 廣州 北京 上海 深圳 中國

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