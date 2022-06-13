四川現「唐山打人事件」翻版？警方：擺拍宣傳跆拳道館 涉案人已落網

河北唐山打人事件引起關注之際，四川射洪市一段疑似「宵夜店打人事件」的影片，日前在網絡廣泛流傳。影片前段與唐山打人事件高度相似，但結果卻有一名男子見義勇為，將騷擾者打退。然而，射洪警方調查後發現，片段內容為跆拳道館館長蹭熱度自導自演，目前相關涉案人員已被抓獲歸案。

相似的燒烤店、被騷擾的女顧客、搭訕不成反打人的男子，「射洪宵夜店打人事件」的影片與唐山打人事件如出一轍。不同的是，在場有一名男子挺身而出，打退趕走了惹事一方及其同夥。

影片帶有「唐山」「打人」「見義勇為」等關鍵字，迅速在社交平台傳播，引發網民關注。惟射洪警方在介入調查後發現，該影片是擺拍。閉路電視亦拍下影片「主角」圍坐在一起，比劃著如何相互「餵招」的綵排片段。

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據四川射洪警方發布通報，經查證，6月11日，李某峻（射洪某跆拳道館股東）與董某雷（該跆拳道館館長）為蹭熱點從而達到宣傳跆拳道館的目的，組織譚某、鐘某瑩（女）、張某彤（女）、王某、何某慶、成某同、楊某等7人，於當晚在射洪城區某燒烤店外擺拍女子被調戲，男子見義勇為打跑騷擾者的影片，並剪輯添加「再現唐山打人事件」「續唐山事件後」等文字內容上傳網絡造成不良影響，嚴重擾亂公共秩序。

通報指出，目前，相關涉案人員已被抓獲歸案，案件正在進一步辦理中。射洪公安提醒，網絡不是法外之地，公安機關將依法嚴肅查處制造傳播謠言的違法行為，構成犯罪的將依法追究其刑事責任。

責任編輯：易燕丹

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