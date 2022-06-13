  • 31°C
香港時間 : 2022613日 (一) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四川現「唐山打人事件」翻版？警方：擺拍宣傳跆拳道館 涉案人已落網

社會熱點 12:59 2022/06/13

分享：

分享：

河北唐山打人事件引起關注之際，四川射洪市一段疑似「宵夜店打人事件」的影片，日前在網絡廣泛流傳。影片前段與唐山打人事件高度相似，但結果卻有一名男子見義勇為，將騷擾者打退。然而，射洪警方調查後發現，片段內容為跆拳道館館長蹭熱度自導自演，目前相關涉案人員已被抓獲歸案。

相似的燒烤店、被騷擾的女顧客、搭訕不成反打人的男子，「射洪宵夜店打人事件」的影片與唐山打人事件如出一轍。不同的是，在場有一名男子挺身而出，打退趕走了惹事一方及其同夥。

影片帶有「唐山」「打人」「見義勇為」等關鍵字，迅速在社交平台傳播，引發網民關注。惟射洪警方在介入調查後發現，該影片是擺拍。閉路電視亦拍下影片「主角」圍坐在一起，比劃著如何相互「餵招」的綵排片段。

唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）

據四川射洪警方發布通報，經查證，6月11日，李某峻（射洪某跆拳道館股東）與董某雷（該跆拳道館館長）為蹭熱點從而達到宣傳跆拳道館的目的，組織譚某、鐘某瑩（女）、張某彤（女）、王某、何某慶、成某同、楊某等7人，於當晚在射洪城區某燒烤店外擺拍女子被調戲，男子見義勇為打跑騷擾者的影片，並剪輯添加「再現唐山打人事件」「續唐山事件後」等文字內容上傳網絡造成不良影響，嚴重擾亂公共秩序。

通報指出，目前，相關涉案人員已被抓獲歸案，案件正在進一步辦理中。射洪公安提醒，網絡不是法外之地，公安機關將依法嚴肅查處制造傳播謠言的違法行為，構成犯罪的將依法追究其刑事責任。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
2022/06/10
唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）
2022/06/11
唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）
唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）
2022/06/11
唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）
【唐山打人】成龍痛批圍觀者無動於衷 官媒卻這樣駁斥
今日
【唐山打人】成龍痛批圍觀者無動於衷 官媒卻這樣駁斥

你可能感興趣

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
20:43 2022/06/10
唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）
15:18 2022/06/11
唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）
唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）
18:20 2022/06/11
唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）
性騷擾 罪案 宵夜 燒烤 跆拳道 四川省 網絡熱話

上一篇文章

【唐山打人】徐克借成龍微博發聲：若無合理懲戒 對法治的懷疑將退回原始社會

下一篇文章

【唐山打人】成龍痛批圍觀者無動於衷 官媒卻這樣駁斥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課
新東方授課式直播帶貨爆火 網友：買個桃子上了節英文課
唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）
唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）
唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）
唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）
【慎入】上海女子傳當街被亂刀斬死（有片）
【慎入】上海女子傳當街被亂刀斬死（有片）
谷愛凌紅裙驚豔亮相康城紅地氈 卻遭遇這尷尬一幕
谷愛凌紅裙驚豔亮相康城紅地氈 卻遭遇這尷尬一幕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款