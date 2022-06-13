【唐山打人】成龍痛批圍觀者無動於衷 官媒卻這樣駁斥

河北唐山打人事件在內地引發公憤，成龍在個人微博上批評圍觀者對事件無動於衷，還自稱氣憤到整晚失眠，但該說法隨即遭到官媒狠狠斥駁和批評。

成龍11日深夜在微博發文稱：

昨天工作人員給我看了視頻，我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麽可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說「不」，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強淩弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！

該說法引起相當的爭論，有網民支持路見不平就要拔刀相助，也有人質疑並反問如何定義「有能力」，另有認為該採取較理性做法，包括 勸阻和找人幫忙。

不過，貼文發布不到半日，《人民日報》即在微博發表評論，斥駁批評 圍觀者的說法：

唐山燒烤店內圍毆女性事件仍在發酵，網友紛紛仗義執言，表達義憤。 與此同時，輿論場中也有一些刺耳聲音，令人生厭。 比如指責在場者沒有勸架，沒有製止，沒有報警，甚至指責受害者不夠順從……簡直不可理喻。 網暴無辜者，讓人難以接受。 就媒體公開報導就有多人報警，說他們不作為是背離事實的。 奉勸雞蛋裡挑骨頭的「好事之徒」，要有同理心，要將心比心，要設身處地地站在在場者的立場考慮問題。 要明白：每個人的自身情況不同，在個人能力和接受範圍內，做力所能及的事，便可以了！ 請這些「好事之徒」捫心自問，換做是你們，能經得起吹毛求疵嗎？ 再次奉勸那些動輒網暴他人的人，動輒嘲笑他人的人，動輒譏諷他人的人，不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心。

唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）

唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）

唐山圍毆女子事件：9人已全部落網 （更新版）

責任編輯：陳建錫