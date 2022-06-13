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【唐山打人】徐克借成龍微博發聲：若無合理懲戒 對法治的懷疑將退回原始社會

社會熱點 13:01 2022/06/13

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唐山打人事件掀起輿論恐慌，香港導演徐克借成龍微博對此事發聲，他表示，如果沒有合理懲戒，民眾對於法治和人性的懷疑將退回到原始社會。

今日（13日）凌晨，成龍在個人平台上發佈信息稱，在看到唐山打人新聞後。徐克導演委託其就唐山打人事件發聲。

「在看到這兩天的新聞和我的微博之後，發了以下信息給我。我跟他說，你的聲音應該分享給大家聽，他說他沒有個人社交網絡賬號，可以委託我發在我的微博上。這次的事件令全社會震驚，也令所有人開始思考。在這件事情上，也許觀點的衝突和碰撞在所難免，但所有的討論最終都要回歸最基本的價值觀和公序良俗。希望我們的法制可以嚴懲無良暴徒，可以為無辜受害者討回公道，可以表彰和保護見義勇為的英雄，可以維護所有公民的基本權益不被侵害。希望每一個中國人都可以安全的生活在陽光下。」

徐克在文中質問，「幾個壯漢一起出手，每次出手都像要奪取對方性命版的暴襲，剛讓人無法理解的是他們肆無忌憚的態度，這是什麼時代？」他還表示，「這樣的事情如果不能被合理懲戒，受害人不能被合理補償，民眾對法治及人性的懷疑將會退回到原始社會，也就是人們將被迫去考慮持有武器才能自保的生活方式，這是何等的恐怖」。

徐克最後表示，「我希望這恐懼及不安，不能平復的情緒，能有應當的權威來證明，我們作為現在的中國人，是不用擔心的，也是不應該擔心的」。

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責任編輯：袁瑋婧

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