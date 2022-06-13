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內地官方據報約見外資投行高層 提醒薪酬過高抵觸共同富裕

經濟脈搏 13:25 2022/06/13

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美媒彭博社報道，中國監管部門今年約見了瑞信、高盛、瑞銀等多間外資投行高層，提醒在薪酬方面勿過於大方，因為不符合中國「共同富裕」的時代背景。

報道引述消息人士指，監管部門要求上述機構降低部分薪酬，並將遞延獎金延長至3年或更長時間，而有份被約見的包括瑞信中國區首席執行官胡知鷙（Janice Hu）、高盛中國投資銀行業務聯席主管范翔（Sean Fan）等，他們被告知要遵從「共同富裕」大方針。這情況即使不是史無前例，亦是極不尋常。

報道又提到，華爾街大行雖然仍表明會專注在中國的發展，但有高層私底下開始質疑當地業務的前景，除了薪酬之外，還包括營運許可、招聘和數據安全等。

另外，消息人士指，隨著中美關係緊張，中國監管部門已經發出訊號，會暫緩外資銀行營運許可的審批。去年在內地聘用約200人的瑞信，正推遲在內地開設銀行的計劃，並可能裁員數十人，其他大行也有類似行動。胡知鷙去年11月表示，計劃加速在內地的擴張，未來5年內地團隊人數將會增加3倍。

被報道「點名」的外資投行，以及摩根士丹利、法國銀行等均拒絕置評。中國證監會未回應評論請求。

責任編輯：陳建錫

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