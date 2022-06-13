台灣新增個案回落至4.5萬宗多109人死 指揮中心：中南部仍在高原期

台灣新冠肺炎疫情回落，周一（13日）公佈新增45,081宗本土病例，包括378宗中重症，再多109名患者不治。流行疫情指揮中心指揮官陳時中快篩確診後，首場實體記者會由副指揮官陳宗彥代為主持。當局表示，中南部疫情仍處於高原期。

據中央流行疫情指揮中心，新增本土病例以高雄市為最多，有7,184宗；台中市和新北市分別有6600多宗和5400多宗。

另新增109宗死亡病例，涉及61男48女，年齡介乎40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中105人有慢性病史，66人未接種3劑新冠疫苗。

疫情監測組組長周志浩表示，本土確診下降可能與前一天是星期日有關，整體數據較少，疫情依舊呈現北部降溫、中南部在高原期的趨勢。

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至於染疫的陳時中目前仍在居家隔離，聯合報引述台大兒童醫院院長黃立民稱，因為陳時中有吸煙史，雖然有戒煙，但時間太短，風險因子不會下降太多，要密切關注身體是否有出現重症前驅症狀，特別是在確診的第五天。

而陳宗彥應詢表示，陳時中已依照醫囑服藥，症狀跟大部分確診者差不多，感謝大家關心。

另外，台灣首度在境外輸入個案中檢驗出Omicron亞型變異株，包括1宗BA.4及4宗BA.5，患者為四男一女，分別自美國、土耳其、波蘭和智利入境。指揮中心稱，個案皆在機場攔截，周圍接觸者正在安排採檢，目前尚未有擴散情形，對社區影響較小。

責任編輯：易燕丹

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