外交部反駁美、日、加防長涉華言論 籲澳洲求同存異

中國外交部今日（13日）反駁美國、日本、加拿大防長在香格里拉對話上針對中國及其相地區議題的一些言論，同時呼籲澳洲與中國相向而行，求同存異。

外交部發言人汪文斌指， 注意到美國防長奧斯汀在當日演說聲稱「中國在東海、南海等領土聲索方面更具脅迫性和進攻性，台灣海峽風險尤其凸顯」的言論。 美方一而再、再而三抹黑中方，只會更加暴露美方挑撥是非的險惡用心。 台海和平最大威脅正是來自「台獨」勢力和美國縱容支持，掏空一中原則。

促美國停止抹黑，落實不對抗表態

汪指，美國是亞太地區軍事化最大推手，在南海常態化部署大量軍機、軍艦，甚至頻繁冒用他國民航飛機識別碼活動。今年來，美艦平均每月穿越台灣海峽一次，軍機對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁施壓。 說搞軍事化和危害航行自由，這頂帽子由美國戴最合適不過。 美方抹黑言論只會降低自身可信度，中方敦促美方言行一致，將不尋求對抗衝突、不尋求新冷戰、 不尋求打造亞洲版北約 等表態落到實處，停止製造分裂和煽動對抗的言行。

日本對台負有歷史罪責，應慎行

對日本防衛相岸信夫關注台海和平、釣魚島主權等問題，汪文斌指， 釣魚島及其附屬島嶼自古就是中國的固有領土，無論日方說甚麼、做甚麼都改變不了，釣魚島屬於中國的客觀事實。 台灣是中國領土不可分割的一部分，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應當謹言慎行，不得以任何形式插手干預台海局勢，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號。 日方應該多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事。

加拿大惡人先告狀，挑釁中國主權

汪文斌又用「 惡人先告狀」來形容加拿大提出的軍機被解放軍危險攔截一事，指加國軍機不遠萬里飛到中國邊上抵近滋擾，而不是中國軍機飛到加拿大旁邊，感受到威脅的應當是中國，而不是加拿大。加方聲稱執行聯合國安理會對朝制裁決議，但安理會相關決議根本沒有授權任何國家在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動，加軍機行為完全是對主權國家的挑釁。中方已始終保持最大克制，安全專業地進行處理，避免了事態進一步惡化。

籲澳洲求同存異，有利兩國人民

至於被外界稱為「破冰」的中澳防長會面，汪文斌就指，中方希望澳方本著相互尊重、求同存異的精神，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展，這符合兩國人民意願，有利於兩國人民的根本和長遠利益。據外媒消息，澳洲防長馬爾斯在會上同樣就兩國軍機危害相遇提出了關切。

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責任編輯：陳建錫