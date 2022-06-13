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唐山打人事件後多地警方開展夜巡 燒烤攤成巡查重點

社會熱點 19:51 2022/06/13

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河北唐山燒烤店打人案發生後，全國多地警方密集開展夏季夜巡，強化社會面管控，其中燒烤攤、燒烤店成巡查的重點目標之一。河南洛陽民警更在巡邏時呼籲市民「酒後不滋事不打架，尤其不能打女人」。

據網傳影片，河南洛陽警方昨日（12日）開展夜市巡邏，呼籲在場市民文明喝酒，酒後不滋事不打架，尤其不能打女人。在場顧客聽後紛紛拍手叫好。

另據內媒《澎湃新聞》報道，唐山打人案發生後，內地多個省市的公安局公布，當地警方將開展「夏季夜巡專項行動」，全面嚴厲打擊和有力震懾違法犯罪行為，及時消除治安隱患，確保社會治安持續穩定。

河北保定涿州市、徐水區相繼發佈當地民警進行夏季夜巡的影片，當中出現多處巡查燒烤攤、燒烤店的場景。

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在寧夏自治區石嘴山市大武口區，各主要道路警燈閃爍。當局在石嘴山市公安局統一指揮下，在全區範圍內開展夜巡活動，全面摸排矛盾糾紛苗頭和不穩定因素，及時消除治安隱患，確保全區社會治安持續穩定。消息稱，民警在巡邏時會注意各大商場、夜市攤點等人員密集場所內的可疑人、事、物等情況。

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唐山多名男子燒烤店騷擾施暴女食客 場面暴力引公憤（有片）
 
山西省平遙縣則根據平遙縣警方發布的《巡查燒烤攤，震懾犯罪，守護平安》，開展夏季夜巡活動，影片顯示巡邏民警在部分露天燒烤攤與市民交談。

在河南濮陽，當地警方表示會強化夜間巡邏防控，為該市夜間經濟發展保駕護航。濮陽市公安局官方抖音賬號消息稱，全市公安機關將強化夜間顯性用警，加大學校、夜市、商城、KTV、酒吧等人員聚集較多場所巡邏頻次和密度，嚴格落實快速接警、快速派警、快速出警、快速處置。

對於多地警方密集開展夏季夜巡，網民的反應褒貶不一。有人支持這種做法，認為「對付盲流子就得用土辦法震懾」、「作為女生，感到有安全感」；但也有網友質疑這樣的治理方式是否合適，並表示「有作秀的嫌疑」。

責任編輯：易燕丹

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