楊潔篪再會沙利文：美方加大對華打壓致中美關係陷入困難境地

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一（13日）與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會晤。楊潔篪指美方執意加大對華全方位遏制打壓，致使中美關係陷入十分困難的境地。他強調，中方堅決反對以競爭定義中美關係，籲美方端正對華戰略認知。

白宮方面表示，沙利文強調了維持開放溝通管道，以管理兩國競爭的重要性。

楊潔篪：中方堅決反對以競爭定義中美關係

據新華社報道，楊潔篪和沙利文就中美關係和其他共同關心的問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通和交流，同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益的。

楊潔篪指出，拜登總統多次向習近平主席表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。中方對此高度重視。但一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。

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楊潔篪表示，中美關係處在關鍵十字路口。習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是中美正確相處之道，符合中美兩國人民根本利益，符合國際社會普遍願望，理應成為發展中美關係的根本遵循。中方願同美方探討實現這一願景的路徑和方法。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登總統的「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。

楊潔篪：台灣問題處理不好將有顛覆性影響

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高。美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。楊潔篪並就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場。

楊潔篪強調，美方理應與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展作出共同努力。

雙方還就烏克蘭、北韓核問題等國際地區問題交換意見。

另據白宮公布，此次會晤是延續5月18日兩人的通話。沙利文與楊潔篪就一系列地區及全球安全問題，以及美中關係的關鍵問題，進行了坦誠、實質及富有成效的討論。沙利文也強調維持開放溝通管道，以管理兩國競爭的重要性。

據美媒CNBC報道，這場會晤持續了近5個小時。沙利文還對中國最近在聯合國安理會否決美國決議表示擔憂，該決議將在最近的一系列彈道導彈試驗後對北韓實施新的制裁。一位不願透露姓名的官員說，「沙利文明確表示，這是我們認為美國和中國應該能夠合作的領域」。

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責任編輯：尹航

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