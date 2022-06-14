內地增127本土病例過半在北京 專家急呼：復工也不能「一刀切」

內地新增127宗本土病例，北京佔74宗，創近三周新高，均與朝陽區酒吧群組有關，三里屯所有酒吧已被勒令停業。專家指，復工復產也不能「一刀切」。

涉事的天堂超市酒吧所在的三里屯，所有酒吧停業，區內的棋牌室、足浴店及美容美髮店等暫停營業，700間餐飲企業全部暫停堂食，只有非涉及疫情的超市、便利店等正常營業，當局下令提供生鮮食品及蔬果等店舖增加庫存及延長營業時間，滿足生活需求。 街道方面加大排查，嚴格落實關停措施。

海淀區亦受朝陽區酒吧群組牽連，歌舞娛樂、網吧、演出、密室逃脫等278家場所亦已下令暫停營業。

三里屯是北京最知名商圈之一，其中又分為三里屯酒吧街、三里屯太古里、三里屯SOHO等建築群，是北京人追求夜生活去處之一。

另外， 上海新增17宗本土病例，其中1宗在隔離管控外，即內地所謂的社會面中發現。

復工不能「一刀切」

人民大學經濟學教授姚永玲向《北京日報》指， 為避免疫情造成經濟短期停擺轉向長期抑制，復工復產勢在必行， 但復工不能「一刀切」，不能一蹴而就。就工作場所而言，不同場所之間就存在差別。應 在落實差異化防控策略前提下，遵循產業鏈規律，依據特定標準，分區分級、分類分時推進復工復產。

人民大學公共管理學院教授馬亮亦指，疫情防控要科學、精準和合理，不同地區、時段和企業的情況千差萬別，不能「一刀切」。復工復產要考慮多數企業特別是製造業企業的產業鏈存在聯動性，制定 要堅持一地一策、一時一策，根據防疫態勢變化進行動態管理， 在相關條件達到時採取相應政策。

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責任編輯：陳建錫