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工信部：企業復工復產正有序推進 工業經濟有望盡快回歸正常軌道

經濟脈搏 10:57 2022/06/14

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工信部副部長辛國斌今日表示，當前，受地緣政治衝突，新一輪疫情等衝擊影響，中國發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性在上升，工業經濟下行壓力有所加大。但這種衝擊和影響是階段性的、暫時的。目前，企業復工復產正有序推進，工業經濟有望盡快回歸正常軌道。

（本文將不斷更新）

在今日召開的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，辛國斌介紹，從2012年到2021年，中國全部工業增加值由20.9萬億元增加到37.3萬億元。以不變價計算，年均增長6.3%，遠高於同期全球工業增加值2%左右的年均增速。2020、2021年，盡管受疫情衝擊影響，但是兩年的平均增速仍達6.1%。不僅有力促進中國經濟巨輪的行穩致遠，也為穩定全球產業鏈供應鏈，促進世界經濟復甦發揮重要作用。

他表示，當前，受地緣政治衝突，新一輪疫情等的衝擊影響，中國發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性在上升，工業經濟下行壓力有所加大。但是這種衝擊和影響，我們認為是階段性的、暫時的。從長周期看，中國製造業體系完整、配套齊全、韌性強、潛力大，長期向好的基本面沒有改變，近期中央出台了扎實穩住經濟一攬子的系列政策措施，對穩定經濟既是「及時雨」也是「定心丸」。目前，企業復工復產正在有序推進，正在全力達產。隨著各項政策靠前發力，持續加力，工業經濟有望盡快回歸正常軌道。

辛國斌說，下一步將按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總體要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，扎實做好防疫情、促通暢、保主體、擴需求、穩預期的各項工作，努力保持工業經濟運行在合理區間，以實際行動來迎接黨的二十大勝利召開。

至於當前中小企業遇到的困難，工信部副部長徐曉蘭表示，下一步將繼續全面落實落細惠企政策，用足用好各類工具，千方百計幫助中小微企業渡過難關，支持其不斷提升創新能力和專業化水平，確保中小微企業市場主體穩定，為中國經濟大盤的穩定奠定堅實基礎。

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責任編輯：尹航

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