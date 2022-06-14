工信部：2.25萬家部省白名單企業全部復工 特斯拉實現滿負荷生產

工信部副部長辛國斌今日表示，當前，受地緣政治衝突，新一輪疫情等衝擊影響，中國發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性在上升，工業經濟下行壓力有所加大。但這種衝擊和影響是階段性的、暫時的。目前，企業復工復產正有序推進，工業經濟有望盡快回歸正常軌道。他又指，2.25萬家部省白名單企業已全部復工，絕大多數企業已恢復到疫情前生產水平。

工信部：工業經濟下行壓力有所加大

在今日召開的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，辛國斌在介紹十八大以來工業和信息化發展成就時提到，與此同時，我們也清醒地認識到工業和信息化發展還存在一些問題，供給體系不能完全適應消費升級需要，產業鏈、供應鏈重點領域和關鍵環節還有不少薄弱點，部分中小企業生產經營面臨新的困難和挑戰。

他表示，當前，受地緣政治衝突，新一輪疫情等的衝擊影響，中國發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性在上升，工業經濟下行壓力有所加大。但認為這種衝擊和影響是階段性的、暫時的。從長周期看，中國製造業體系完整、配套齊全、韌性強、潛力大，長期向好的基本面沒有改變，近期中央出台了扎實穩住經濟一攬子的系列政策措施，對穩定經濟既是「及時雨」也是「定心丸」。目前，企業復工復產正在有序推進，正在全力達產。隨著各項政策靠前發力，持續加力，工業經濟有望盡快回歸正常軌道。

工信部：汽車、電子信息等重點行業已基本恢復正常

在復工復產方面，辛國斌介紹，長三角、珠三角是中國經濟最發達的區域，這些地區的復工復產工作是我們這段時期的重中之重。在工作中我們聚焦重點區域、重點行業、重點企業，建立重點產業鏈、供應鏈企業白名單制度，加大跨地區、跨部門協調，千方百計支持企業復工復產，穩產達產，目前已取得積極成效。2.25萬家部省白名單企業已經全部復工，絕大多數企業已經恢復到疫情前的生產水平。

從長三角地區來看，江蘇、浙江、安徽規模以上工業企業復工達產情況好於預期。上海規模以上工業企業復工率達到96.3%，達產率超過70%。在上海疫情防控過程中，集成電路領域的重點企業一直保持90%以上的高產能利用率，汽車領域的達產率在穩步提升。

他說今天早晨調度發現，上海上汽集團6月上旬的產量實現按年近60%的增長，像特斯拉（Tesla）已經實現滿負荷生產。從大灣區情況看，廣東的工業企業已經基本恢復了正常生產。目前工業企業的復工復產率超過了98%，像汽車、電子信息等前期受疫情影響較大的重點行業已經基本恢復正常。許多企業表示要通過5、6兩個月的努力，爭取把3、4月耽擱的產量奪回來。

下一步，將按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總體要求，推動企業由復工復產轉向穩產達產，保障產業鏈、供應鏈的暢通穩定。

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另外，國務院5月底推出穩住經濟一攬子措施，包括撐汽車消費。辛國斌今日提到，下一步將盡快研究予以解決，比如要盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，這個政策是到今年年底結束，現在正在會同有關部門研究是否延續這個政策。同時，將優化「雙積分」管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等的攻關突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。

至於當前中小企業遇到的困難，工信部副部長徐曉蘭表示，下一步將繼續全面落實落細惠企政策，用足用好各類工具，千方百計幫助中小微企業渡過難關，支持其不斷提升創新能力和專業化水平，確保中小微企業市場主體穩定，為中國經濟大盤的穩定奠定堅實基礎。

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責任編輯：尹航

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