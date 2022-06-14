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【中美角力】美兩黨議員 推動賦予政府新權力阻止對華投資

國情動向 11:15 2022/06/14

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路透報道，由美國兩黨議員組成的小組周一（13日）表示，已就一項立法達成共識，將賦予美國政府新權力，以阻止數十億美元的美國對華投資。

報道指該條款為美國提高對華競爭力的全面法案的一部分，該法案包括向芯片製造商提供520億美元的補貼。民主黨參議員Mark Warner指出，全面芯片議案獲得通過時間越來越緊迫，而議案重點轉為只關注對芯片廠補貼，可能放棄貿易條款，以及其他旨在幫助美國在科學、商業和科技方面與中國競爭的措施。

不過，草案引來反對聲音。商業團體美中貿易全國委員會談到新草案時警告，此類篩查可能會產生不確定性，並損害美國的競爭力。

據《華爾街日報》，該法案將要求美國公司和投資者披露某些新的對外投資，並授權行政部門成立一個新的跨部門小組，以國家安全為由審查和阻止投資。兩黨近日已就修訂草案的文本達成一致，將投資審查範圍縮小至某些被視為關鍵的特定行業和技術。

中國外交部曾表示，相關法案涉華內容罔顧事實，渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。

責任編輯：林佩怡

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