【中美角力】美兩黨議員 推動賦予政府新權力阻止對華投資（更新版）

路透報道，由美國兩黨議員組成的小組周一（13日）表示，已就一項立法達成共識，將賦予美國政府新權力，以阻止數十億美元的美國對華投資。中方批評有關投資篩查法案嚴重違背市場競爭，無助於兩國關係和美國利益。

*12：44 新增中方回應

報道指該條款為美國提高對華競爭力的全面法案的一部分，該法案包括向芯片製造商提供520億美元的補貼。

不過，草案引來反對聲音。商業團體美中貿易全國委員會談到新草案時警告，此類篩查可能會產生不確定性，並損害美國的競爭力。

中國使館批嚴重違背市場競爭

據《華爾街日報》，該法案將要求美國公司和投資者披露某些新的對外投資，並授權行政部門成立一個新的跨部門小組，以國家安全為由審查和阻止投資。兩黨近日已就修訂草案的文本達成一致，將投資審查範圍縮小至某些被視為關鍵的特定行業和技術。

報道引述中國駐美國大使館批評，該投資篩查法案無助於兩國關係和美國的利益。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，該法案過度適用國家安全的概念，濫用國家權力，嚴重違背市場競爭以及美國聲稱尊重的其他國際經濟和貿易規則。

涉對供應鏈至關重要領域

《華爾街日報》報道，根據新的文本，修訂後篩查措施將使美國聯邦政府能夠限制在中國等「令人關切的國家」的某些未來交易，這類國家被定義為「外國對手」國家。規定適用範圍將包括新工廠建設等綠地投資，涉及知識產權轉讓的合資企業等交易，和包括風險投資和私募股權交易在內的出資。

該法案將要求，美國實體及其附屬機構在中國的活動，若涉及拜登政府以前認定對供應鏈至關重要的領域，應向聯邦政府通報。

這些領域和技術包括半導體、大容量電池、藥品、稀土元素、生物科技、人工智能、量子計算、高超音速、金融技術以及機器人和海底無人機等自主系統。而公司可以為多種交易獲得豁免，包括被視為「普通商業交易」的交易，如軟體許可協議。

責任編輯：林佩怡

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