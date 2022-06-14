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合肥保畢業生就業 擬為每個小區聘大學生任「小管家」

社會熱點 12:17 2022/06/14

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內地今年高校畢業生首次破千萬，就業問題備受關注。安徽省合肥市正謀劃為每個小區招聘一名大學畢業生，擔任社區「小管家」。

據《合肥日報》消息，6月13日下午，合肥市防疫指揮部召開第76次工作會商會，深入分析當前形勢，研究部署高效統籌經濟社會發展和疫情防控工作。

會議強調，要大膽放開、小心防控，創造性抓好經濟社會發展各項工作，加快落實「一攬子」政策，全力推進保主體穩主體強主體、招商招工招人才，保持就業穩定和經濟運行平穩。連日來，全市通過線上線下開發出60餘萬個崗位，供有就業需求人員選擇。

其中，通過牽線搭橋，已幫助7.5萬名大學畢業生達成就業意向。正謀劃為每個小區招聘一名大學畢業生，擔任社區「小管家」，既滿足大學生的就業需求，又能助力全市4000餘個小區提升治理水平。

安徽省人社廳網站周一（6日）發布文章《合肥市大力開展「兩誠」招才系列行動 促進大學生高質量就業創業》，文章指，合肥市堅持重才愛才，不斷創新政策舉措，優化人才發展環境，大力開展以「誠邀外地大學生來肥就業、誠請在肥大學生留肥就業」為主題的「兩誠」招才系列行動，促進大學生就業創業，招引優秀青年人才在肥就業創業。

今年1-4月份，全市新增就業參保總淨增12.12萬人，其中大學專科及以上學歷人數達7.01萬，占就業參保總淨增人數57.8%。

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責任編輯：袁瑋婧

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