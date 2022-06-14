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「要準備過冬了」 上海遊戲公司CEO談行業裁員潮

社會熱點 12:31 2022/06/14

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過去幾年迎來爆發式發展的內地遊戲業，在疫情疊加前景不明下，行業環境轉為悲觀，並演變成愈來愈大規模的裁員潮，上海的遊戲公司正首當其衝。

內地遊戲雜誌《GameLook》轉載心動網絡（02400）CEO黃一孟近期的專訪，他不諱言地說，疫情肆虐的這半年，上海很多遊戲公司都在裁員，除了版號限制影響行業對未來的預期外，另一個重要原因是近兩年的「二次元」市場大爆發，令行業的增長太快，尤其上海的遊戲業更是高歌猛進，覺得未來無限好。

這種狂熱的情緒在2020年9月《原神》全球上線時達到了顛峰，首月吸金2.5億美元的成績，讓同樣具備野心的同行們看到了新的機遇。廣招人才、擴充團隊、進軍全球是當時的主旋律，但我們都知道，這段主旋律在去年7月戛然而止......整個行業從想大幹一場、拼命招賢納士，到環境逐漸不那麼舒適，再到各公司產品遇阻，以及對未來預期的不可知。這時，大家都敏銳地感覺到—要準備過冬了。

黃一孟也提到上海封控造成的負責影響，他指封控來的很急，許多工作並未做好充分的準備，居家工作的環境條件、團隊溝通問題，降低了整體工作效率。

壓榨太狠，人才流失嚴重

文章提到，遊戲公司盲目擴張遇阻後，引起的最大麻煩無疑是裁員，黃一孟旗下公司年初傳出裁員1/3，他不得不出面回應，但承認正進行「團隊調整」。同一時間，另一大廠完美世界以利潤下降為由，宣布優化團隊，涉及員工數百到上千人。B站、騰訊等巨頭不久後也宣布「降本增效」，令業界感到寒意。

另有在遊戲大廠工作的策劃人員分析，人才斷層才是裁員的根本原因，2018年至2020年，行業內部對研發的壓榨太狠，導致研發人才損耗嚴重。後來，官方有一段較長的停止審批，也讓許多人才失去信心。人才流失令公司做不出與之價值相符合的產品，不賺錢了，剩下的路徑只有裁員。

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責任編輯：陳建錫

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